NBA季後賽》華盛頓最後2.5秒罰球逆轉 獨行俠淘汰雷霆挺進西冠

獨行俠淘汰雷霆挺進西冠。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕獨行俠今天在G6克服最多17分落後，靠著東契奇、厄文聯手攻下51分，加上華盛頓的重要三分球，以及最後2.5秒的罰球逆轉戰局，終場117：116淘汰西部頭號種子雷霆，系列賽4：2勝出，挺進西部冠軍賽，對手將是金塊與灰狼系列賽的勝方。

毫無退路的雷霆，靠著亞歷山大吉爾吉斯（Shai Gilgeous-Alexander）上半場就繳出13投8中拿21分，隊友也很爭氣，多特（Luguentz Dort）、J.威廉斯（Jalen Williams）、霍倫格姆（Chet Holmgren）都各有9分進帳，且第二節尾聲在4分鐘內打出18：5的攻勢擴大分差，以64：48領先獨行俠。

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獨行俠的投籃命中率達51.4％，但三分球準星僅38.5％，且出現11次失誤，是落後雷霆的主因，東契奇（Luka Doncic）有15分，只是他一人就有5次失誤。

亞歷山大吉爾吉斯在易籃後熄火，在第三節尾聲才開始進球，讓獨行俠追近比分，小瓊斯（Derrick Jones Jr.）拿11分，東契奇和厄文（Kyrie Irving）各有10分，率隊在單節拉出35：26的攻勢，雷霆三節打完只以90：83領先。

獨行俠靠著厄文在最後7分22秒投進三分球，加上萊福利（Dereck Lively II）上籃命中成功逼平戰局，但雷霆在華勒斯（Cason Wallace）上籃和霍倫格姆的灌籃再要回領先，吉爾吉斯亞歷山大在關鍵時刻也投進中距離。

華盛頓（P.J. Washington）投進的全場第一顆三分球，就助獨行俠追成105：105平手，東契奇接著投進後仰跳投命中超前比分，兩隊最後3分鐘互有領先，華盛頓再度用三分球率隊領先，小瓊斯中距離命中擴大比分，但雷霆靠著霍倫格姆讀秒階段籃下灌籃以116：115超前，沒想到亞歷山大吉爾吉斯卻犯規，讓華盛頓在最後2.5秒有罰球機會，他3罰2中超前比分，也助隊成功晉級，隊史第6度挺進西部冠軍賽。

東契奇繳出29分、10籃板、10助攻大三元，厄文和小瓊斯各有22分，萊福利替補拿12分、15籃板，華盛頓拿9分。

亞歷山大吉爾吉斯拿全場最高36分，J.威廉斯貢獻22分，霍倫格姆有21分，先發5人都有得分達雙位數表現，但最後沒能擋住獨行俠反撲，止步次輪。

厄文和華盛頓。（法新社）

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