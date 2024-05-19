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澎湖國際鐵人三項賽林投沙灘登場 吳承泰4小時11分稱霸113公里

2024/05/19 11:58

鐵人三項分為游泳、跑步及自行車，率先登場為游泳項目。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因疫情睽違3年，強勢回歸的澎湖國際鐵人三項賽，今（19）日在林投沙灘舉行，113公里、51.5公里及小鐵人組分批下水競賽，最硬的113公里組，橫跨游泳、跑步及自行車3項，擔任活動代言人的三鐵好手吳承泰，以4小時11分完賽，達到完全制覇的目標。

澎湖國際鐵人三項賽，吸引了來自6個鐵人三項運動相當風行的國家、逾30名國外選手及台灣選手近400人參與。小鐵人賽則澎湖縣中興國小、文澳國小、石泉國小、東衛國小、西溪國小等近百位小朋友同堂競技。澎管處長洪志光、教育處長林長安及菊島身障選手林育夙等人，都參加接力賽。

今年澎湖國際鐵人三項賽，作為「二0二五 IRONMAN澎湖國際鐵人賽」強勢回歸澎湖舉辦的前哨站。 除了澎湖國際鐵人三項賽，還有3場大活動，包含6月「泳渡澎湖灣」、9月「澎湖跳島自行車嘉年華ㄧ0ㄧKM自行車賽」，以及11月「菊島澎湖跨海馬拉松」。只要報名並「完賽」2場，報名 二0二五IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽即可扣除參加二場賽事報名費；完賽獎牌更可與「泳渡澎湖灣」獎牌拼接組成完整澎湖地圖。

比賽分為3個時段，113公里上午6時下水、51.5公里上午6時30分下水、小鐵人上午10時30分下水。

比賽結果51.5公里鐵人三項個人組男子組張家豪奪冠、女子組則是張嘉家稱后；113公里男子組冠軍 吳承泰。

澎湖國際鐵人三項賽，在林投沙灘重磅回歸。（記者劉禹慶攝）

自行車橫跨至西嶼，跨海大橋上自行車交會。（記者劉禹慶攝）

小鐵人最後登場，沒有自行車比賽。（記者劉禹慶攝）

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