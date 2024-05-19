NBA季後賽》年薪270萬美元的奇兵大爆發 成獨行俠逆轉重要功臣

小瓊斯。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕獨行俠今天在G6克服17分落後，以117：116逆轉雷霆，系列賽4：2勝出，搶下西部決賽門票，除了有「雙核心」東契奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）出色表現，還有小瓊斯（Derrick Jones Jr.）、華盛頓（P.J. Washington）在關鍵時刻的發揮，是球隊奪勝的2大奇兵。

小瓊斯在第三節大爆發，單節5投4中，包含三分球3投全進，拿到11分，是獨行俠在下半場追分的重要箭頭，決勝階段還投進高難度中距離，助隊擴大比分。

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小瓊斯此戰出賽40分鐘，13投8中，三分球6投4中，拿22分，外帶4籃板、2助攻，連3場都改寫個人季後賽得分新高，而他此戰的正負值為獨行俠全隊次高的＋18。

去年季後才轉戰獨行俠的小瓊斯，本季薪水只有270萬美元，對球隊而言簡直是挖到寶，而他這次對雷霆系列賽也打出身價，季後可望爭取更好的合約。

至於華盛頓前三節只有1次出手沒有得分進帳，但他決勝節投進2顆三分球，決勝時刻也由他操刀，讓亞歷山大吉爾吉斯（Shai Gilgeous-Alexander）賠上犯規，他在115：116落後時頂住壓力，前2罰命中完成逆轉，雖全場只拿9分，但都集中在關鍵第四節。

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