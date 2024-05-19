NBA季後賽》比詹皇更猛！美媒曝東契奇鬼神數據 還寫史上第5人神紀錄

東契奇。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠當家球星東契奇（Luka Doncic）今在西部季後賽次輪G6繳出29分、10籃板、10助攻，幫助球隊系列賽4：2淘汰雷霆，殺進西部冠軍賽，東契奇連3戰轟下大三元，締造神紀錄。

東契奇今日關門戰手感火燙，全場15投9中、包括射進4顆三分球，外加罰球線上7罰全進，砍下29分、10籃板、10助攻，再度化身「大三元製造機」。

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《NBA History》指出，東契奇成為史上第5位，能夠在季後賽至少連3戰繳出大三元的球員，加入約基奇（Nikola Jokic）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、D.格林（Draymond Green）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）的行列，寫下史詩紀錄，其中約基奇和張伯倫有過連4場比賽大三元，東契奇也有機會挑戰。

《StatMuse》則列出東契奇的鬼神數據，他在生涯前40場季後賽場均貢獻31.0分、9.4籃板、8.2助攻，投籃三圍46%/35%/72%，贏過「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的27.3分、8.3籃板、7.3助攻，投籃三圍44%/29%/74%。

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