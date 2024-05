NBA季後賽》一伸手成千古恨！致命犯規害雷霆遭淘汰 SGA：要是能重來...

亞歷山大吉爾吉斯在決勝時刻出現致命犯規,導致雷霆止步季後賽次輪。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕雷霆一哥亞歷山大吉爾吉斯(Shai Gilgeous-Alexander)在末節最後2.5秒犯規,讓華盛頓(P.J. Washington)投進致勝罰球逆轉戰局,西部龍頭無緣將系列賽帶至第7戰,止步季後賽次輪。亞歷山大吉爾吉斯賽後坦言很後悔,要是能重來的話,絕對不會犯規。

雷霆在季後賽次輪第6戰一路領先獨行俠至第三節,最多領先達17分,未料第四節遭到獨行俠兇猛反撲,兩隊纏鬥至最後一刻才分出勝負,雷霆霍倫格姆在最後20.1秒接獲亞歷山大吉爾吉斯的妙傳,在籃下灌籃得分,助隊以116:115超前,未料亞歷山大吉爾吉斯在終場前2.5在三分線外打手犯規,讓華盛頓有了3罰的機會,儘管雷霆提出挑戰,但最終仍以失敗作收,更浪費一次暫停的機會,華盛頓3罰2中,幫助獨行俠終場以117:116氣走雷霆。

亞歷山大吉爾吉斯此役表現亮眼,攻下全場最高的36分,外帶8助攻和2阻攻,他在該系列賽場均能貢獻32.2分、8.0籃板、7.3助攻和2.3阻攻,他也成為自「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)之後,第2位能在季後賽系列賽場均繳出至少30分和2阻攻的後衛。

可惜一失足成千古恨,亞歷山大吉爾吉斯賽後坦言十分後悔,要是能重來,自己絕對不會伸手犯規,只會干擾他,很希望時光能夠倒流,但自己會從中吸取教訓。

