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NBA季後賽》一伸手成千古恨！致命犯規害雷霆遭淘汰 SGA：要是能重來...

2024/05/19 13:45

亞歷山大吉爾吉斯在決勝時刻出現致命犯規，導致雷霆止步季後賽次輪。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雷霆一哥亞歷山大吉爾吉斯（Shai Gilgeous-Alexander）在末節最後2.5秒犯規，讓華盛頓（P.J. Washington）投進致勝罰球逆轉戰局，西部龍頭無緣將系列賽帶至第7戰，止步季後賽次輪。亞歷山大吉爾吉斯賽後坦言很後悔，要是能重來的話，絕對不會犯規。

雷霆在季後賽次輪第6戰一路領先獨行俠至第三節，最多領先達17分，未料第四節遭到獨行俠兇猛反撲，兩隊纏鬥至最後一刻才分出勝負，雷霆霍倫格姆在最後20.1秒接獲亞歷山大吉爾吉斯的妙傳，在籃下灌籃得分，助隊以116：115超前，未料亞歷山大吉爾吉斯在終場前2.5在三分線外打手犯規，讓華盛頓有了3罰的機會，儘管雷霆提出挑戰，但最終仍以失敗作收，更浪費一次暫停的機會，華盛頓3罰2中，幫助獨行俠終場以117：116氣走雷霆。

亞歷山大吉爾吉斯此役表現亮眼，攻下全場最高的36分，外帶8助攻和2阻攻，他在該系列賽場均能貢獻32.2分、8.0籃板、7.3助攻和2.3阻攻，他也成為自「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）之後，第2位能在季後賽系列賽場均繳出至少30分和2阻攻的後衛。

可惜一失足成千古恨，亞歷山大吉爾吉斯賽後坦言十分後悔，要是能重來，自己絕對不會伸手犯規，只會干擾他，很希望時光能夠倒流，但自己會從中吸取教訓。

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