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MLB》一刀流大谷太鬼神！ 美媒點出超進化3大關鍵

2024/05/19 14:51

大谷翔平。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平本季打擊大進化，打擊率0.350目前是生涯單季新高，大聯盟官網撰文點出「一刀流大谷」進化的三大關鍵。

大聯盟官網撰文指出，大谷翔平本季的出色擊球率（barrel %）高達15.6％，創下生涯最佳紀錄，比2021年的12.2％還要來得高，按照這樣的速度，推估大谷有機會打出110次的出色擊球，這將會打破洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）2022年所創下的106次的大聯盟紀錄，大谷生涯單季最佳是2021年的78次。

值得一提的是，大谷翔平本季面對95英哩以上的火球，「強擊球率」（Hard-hit Ball）高達61.7％，優於生涯平均的52.2％，大谷本季的被三振率也是生涯最低，只有19.5％。

大谷翔平過去不擅長打變化球，不過今年卻有著明顯的進步，本季大谷面對非速球球種的wOBA（加權上壘率）高達到0.469，與金鶯好手韓德森（Gunnar Henderson）並列大聯盟第一。

另外，大谷本季在好球帶邊緣的打擊能力也有所提升，打擊率為0.300、長打率為0.572，wOBA為0.393，比生涯平均的0.236、0.419和0.303還要來得出色。

大谷翔平本季目前WAR值（勝利貢獻值）為3.1，與隊友貝茲並列全聯盟第一，如果按照這樣的節奏，大谷本季WAR預估為10.7，將打破傳奇名將馬丁尼茲（Edgar Martinez，）在1995年所創下WAR值7.0的DH紀錄。

大谷翔平目前共敲出13轟，暫居國聯全壘打王，另外進帳32打點和11次盜壘成功，本季累積64支安打、30支長打、壘打數121、長打率0.661和OPS1.079都居全聯盟之冠，打擊率降至0.350，暫時讓出大聯盟打擊王的位置。

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