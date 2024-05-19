中職》「一軍不是讓你嘗試的地方」 廖乙忠下二軍

廖乙忠。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天洲際象猿戰賽前，中信兄弟做出2上2下的球員異動，廖乙忠和周委宏下二軍，余謙和林暉盛上一軍，余謙將在今天象猿戰先發，也是本季初登板。

昨天前8局打完中信兄弟取得12分領先優勢，9局上推出廖乙忠登板，他先三振朱育賢，接著對林泓育投出觸身球，再四壞保送馮健庭，林政華敲安形成滿壘，張閔勛選到保送擠回1分，隨後換上蔡齊哲才連抓2人次結束比賽。

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廖乙忠總計面對5人次共20球，僅8顆好球，被敲1安送出1K，出現3次四死球掉1分，本季出賽3場共投3.1局失5分都是責失，防禦率高達13.50。

兄弟總教練平野惠一昨賽後與廖乙忠深談，今天讓他下二軍，平野說，他知道廖乙忠帶著課題需要做修正，然後在比賽中去嘗試，只是昨天的結果沒有很好，「畢竟一軍不是讓你嘗試的地方，昨天有跟廖乙忠聊過，帶著這個課題和目標到二軍做努力。」

昨天廖乙忠壞球連連，完全找不到準星，平野認為，廖乙忠在面對課題之前，上場一定要有跟打者對決的心態，這一點絕對不能忘記，現在要做的應該是比賽之外進行更多練習，場上勇於對決打者，身為職棒選手，這樣的態度和心態每一場都要拿出來。

林暉盛本季首度升上一軍，平野指出，他的定位將是長中繼。

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