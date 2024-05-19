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中職》江承諺、郭俊麟首度上演「交易大戰」 餅總認為雙贏

2024/05/19 15:51

（右起）江承諺、郭俊麟今天將正面交鋒。（本報合成照）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅和台鋼雄鷹的「南台灣對決」今天迎接系列賽最終戰，雙方推派季前彼此交易的主角江承諺和郭俊麟先發對決，兩人轉隊後第一次同場對決，獅隊總教練林岳平直言，「職棒就是要這樣！」

江承諺是統一獅暌違10年啟動成交易案的中角，跟台鋼雄鷹隊換來右投郭俊麟，「小諺子」今年球季至今表現亮眼，先發6場防禦率僅1.78，暫居聯盟防禦率王，但在1日對上獅隊4.1局吞下敗投，今二度交手要雪恥。

郭俊麟季前更忙碌，去年11月透過擴編選秀轉戰台鋼，短短29天就被交易到統一獅，只有在12月拍形象照穿1天台鋼球衣，但台鋼也很大方，在1日舉行球衣致贈儀式，將台鋼的「75」號球衣送給他。郭俊麟本季出賽5場，防禦率4.56，同樣是本季第二度對上台鋼，前次他繳出6局掉1分的優質先發。

談到這筆交易案至今的季中評比，餅總認為是雙贏，他指出，目前成績來看，江承諺投得比較好，但他們對郭俊麟的需求很高。

餅總強調，郭俊麟只要休息天數，什麼時候要投什麼角色都可以，只是現在還沒讓他投後面，都是先發居多，像本週就是古林睿煬有狀況，他就能出來投，「承諺當然也可以，但在中繼、牛棚的等待心裡跟俊麟不一樣。」

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