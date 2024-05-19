中職》高國慶526引退賽規劃出爐 可望打破兄弟名將紀錄

高國慶。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅將在26日舉辦高國慶引退賽，即便「綠色坦克」已轉任二軍首席教練，且本季在二軍無出賽紀錄，獅隊總教練「大餅」林岳平明言將會登錄，目前規劃是引退賽扛下「一棒・指定打擊」，可望打破聯盟史上最老出賽紀錄。

被問到高國慶引退賽的規劃，餅總表示，高國慶將擔任指定打擊，預計扛第一棒，有比較多的打擊機會讓他展現身手，「應該不至於打滿全場，必須看比賽戰況，但希望他可以打出一個好的結果。」

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高國慶在26日引退賽將以45歲234天之齡正式亮相，可望超車前獅隊名將曾智偵的45歲138天。此外，他也有望豎立史上最老先發開路先鋒的紀錄，前紀錄保持人是2001年前兄弟象林易增的41歲105天，「盜帥」也是史上唯一超過40歲的先發開路先鋒。

★史上最老出賽紀錄

1 野手 曾智偵 45歲138天

2 投手 馬力龍 44歲75天

3 野手 高國慶 44歲9天

4 投手 高國慶 43歲279天

5 野手 林仲秋 43歲175天

★史上最老先發開路先鋒

1 兄弟 2001年 林易增 41歲105天

2 富邦 2022年 詹智堯 39歲289天

3 中信 2021年 周思齊 39歲200天

4 富邦 2023年 王勝偉 39歲140天

5 富邦 2022年 陽耀勳 39歲82天

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