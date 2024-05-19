中職》「你怎麼會來？」千勝儀式神秘嘉賓讓洪總驚喜拭淚

特別嘉賓洪一中總教練太太胡淑宜女士，搭乘專車進入澄清湖棒球場。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹隊今天賽前舉辦總教練洪一中千勝慶祝儀式，儀式壓軸舉來3位神秘嘉賓，最後老婆胡淑宜神秘現身時，洪總露出驚喜表情對她說，「妳怎麼會來？」最後跟她們合照時，洪總忍不住擦眼淚，場面相當溫馨。

台鋼今天公布洪總的千勝燈箱，將永遠放置於澄清湖球場二樓，最後請來3名特別嘉賓給洪總驚訝，第一位是職棒元年就支持的洪一中的球迷宋嘉純，拿著「紅中戰旗」戰旗跟洪總祝賀，接著是女兒洪言菱，送上勝紀念球帽給洪總喊話，「我也很期待他的2000勝！」

請繼續往下閱讀...

正當洪總準備回休息室，主持人要洪總等一下，要他看向右外野，外野大牆打開後一輛BMW駛出，洪總表情相當困惑，似乎猜不透是會請誰來。直到車接近，開車門的竟是過去鮮少在公開場合亮相的老婆胡淑宜，讓洪總驚喜地開口就說，「妳怎麼會來！」

胡淑宜向澄清湖球場球迷說，「謝謝你們支持洪總，很感謝你們。」隨後也說道，「我很緊張，謝謝洪總，我的老公，孩子的爸爸為家庭付出的一切，辛苦了。」

洪一中。（記者李惠洲攝）

洪一中。（記者李惠洲攝）

洪一中。（記者李惠洲攝）

洪一中。（記者李惠洲攝）

洪一中總教練與女兒洪言菱相互擁抱。（記者李惠洲攝）

洪一中總教練女兒洪言菱，特地來澄清湖球場送上紀念帽給父親。（記者李惠洲攝）

洪一中總教練女兒洪言菱，特地來澄清湖球場送上紀念帽給父親。（記者李惠洲攝）

特別嘉賓洪一中總教練太太胡淑宜女士，搭乘專車進入澄清湖棒球場。（記者李惠洲攝）

太太胡淑宜女士獻花給老公洪一中。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法