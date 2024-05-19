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足球》「就像職棒有二軍」台灣女子足球發展聯賽盼給球員更多舞台

2024/05/19 16:54

台灣女子足球發展聯賽成立記者會。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕為推動台灣女子足球運動發展，由台灣足球發展協會發起的「台灣女子足球發展聯賽」正式開踢，希望可以藉由提升基層運動人口，有朝一日達成重返世界盃的目標。

台灣目前除6支球隊的木蘭女子聯賽，缺乏讓女足球員發揮的舞台，台灣足球發展協會在2022年、2023年試辦台灣女子業餘聯賽後，現在決定擴大舉辦、成立台灣女子足球發展聯賽，期許成為女足的乙級聯賽、頂級聯賽堅強的基石。

首屆聯賽一共分為2個層級，第一級包括台北競技俱樂部、台灣體育運動大學、以及惠文高中足球隊，希望能讓球員維技狀態、未來挑戰木蘭聯賽；第二級則以退役球員、社會人士以及學生為主，一共有5支球隊，分別為台北女子足球培訓隊、DESAFIO TAIPEI、泰可少女足球隊、桃園市虎翼足球隊以及台中市足球俱樂部。

台灣足球發展協會理事長石明謹受訪指出，第一屆聯賽有9隊報名，球員數有250名至300名的規模，希望基層球員可以透過這個聯賽成長、未來進軍木蘭聯賽。

石明謹以職棒二軍來形容發展聯賽，表示除讓球員保持狀態、也希望擴增球員人數，成為足球運動的人才庫，藉此達到推廣女子足球運動的目的。石明謹坦言，籌辦聯賽除在財源上需要仰賴民間努力外，在台灣傳統觀念裡，女性參與運動也受到較多的限制，希望此聯賽可以鼓勵更多球員參與足球。

台灣足球發展協會理事長石明謹。（記者盧養宣攝）

台北競技俱樂部，由前國家隊教練陳信安創立，以培育本土足球人才為目標。（記者盧養宣攝）

台灣體育運動大學女足約1970年左右成軍，是我國足壇長青樹。（記者盧養宣攝）

惠文高中足球隊成立於1997年，為聯賽第一級球隊。（記者盧養宣攝）

台中市足球俱樂部，球衣主要設計來自城市背景，以白色和藍色融合，也加入原住民元素。（記者盧養宣攝）

桃園市虎翼足球隊，球衣為老虎的斑紋設計，希望球員都像老虎驍勇善戰。（記者盧養宣攝）

泰可少女足球隊，成員來自新北市自強國中及淡江中學。（記者盧養宣攝）

DESAFIO TAIPEI以創造女性專屬的踢球環境為願景。（記者盧養宣攝）

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