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中職》紀念影片看見陳金鋒祝賀 洪總開心地笑了

2024/05/19 17:27

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹隊今天賽前舉辦總教練洪一中千勝慶祝儀式，台鋼會長謝裕民、董事長王炯棻分別獻上金牌和重訓將近20公斤的烏金石茶盤，中職會長更喊話，「1000勝而已，大聯盟2000勝教頭有12個，希望洪總不久後的將來能辦2000勝 。」

台鋼球團也特別製作紀念影片，子弟兵包括郭嚴文、林泓育和王柏融等人都獻上祝福，有趣的是，當洪總看見富邦悍將總教練陳金鋒也錄製影片對他說「千勝辛苦了」，洪總露出微笑，感到很開心。

台鋼也準備不少禮物給洪總，謝裕民送上金牌一面，金牌正面寫著「洪總千勝」，背面是紀錄達成當天的兩隊名單和比數；王炯芬則知道洪總愛泡茶，訂製烏金石茶盤。

洪總指出，經過18年拿到千勝的里程碑，這個過程很幸運，感謝的人很多，像一路栽培他當教練的劉保佑董事長，還有富邦大董蔡明忠，「1000勝有非常多的人一起努力，才有辦法走到這裡。」

「但1000勝已成為歷史，歸零！」洪總直言，現在最重要的任務是幫台鋼茁壯，「我在網路上有看到台鋼球迷對球員沒那麼苛責，都在鼓勵他們。謝謝你們對他們的鼓勵，接下來老話一句，台鋼要成長，需要球迷進場加油，球員會非常努力，用好比賽回饋球迷。」

陳金鋒出現在影片中祝賀洪一中收下千勝。（圖片擷取自Youtube）

洪一中。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹特地打造洪一中總教練千勝燈箱，將擺放在澄清湖棒球場。（記者李惠洲攝）

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