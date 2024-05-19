中職》四番藍寅倫再見安打！ 台鋼雄鷹2連勝統一獅

藍寅倫敲出再見安打。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹今天跟統一獅鏖戰至突破僵局制，四番藍寅倫10局擊出再見安打，終場以4：3擊敗統一獅，拿下2連勝。

兩軍的「南台灣對決」今迎接系列賽最終戰，雙方推派季前彼此交易的主角江承諺和郭俊麟先發對決，兩人轉隊後第一次同場對決，郭俊麟燃燒生涯單場第2多的103球，僅投4.1局掉3分退場。

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台鋼先發江承諺則是投6局，被敲6支安打，只有在首局被邱智呈和陳重廷挨雙安，失掉1分，防禦率再降至聯盟最佳的1.74。

台鋼在6局靠杜家明的適時安打送回超前2分，但7局獅隊也反擊，郭阜林和陳重羽連續敲出2支二壘安打追分，許哲晏再用滾地球送回分數，單局2分扳平戰局。

獅隊王牌後援裴瑞茲平手登場，中繼3局無失分，助隊殺進突破僵局制，但獅隊未把握10局上、無失分收尾。10局下，陳韻文暴投又四壞王柏融，藍寅倫在一三壘有人，擊出生涯第6支再見安打。

比賽中也出現「大場面」，台鋼魔鷹在7局下被判三振，對主審陳均瑋的判決很不滿，因在休息室氣未消繼續唸，因而被趕出場，魔鷹氣得拿球帽和棒子衝出休息室，最後靠多名台鋼隊友和3名裁判阻檔，最終外籍打擊教練路易士將他拉出去，才避免嚴重衝突，魔鷹成為隊史第1位被驅逐出場的選手。

藍寅倫敲出再見安打。（記者李惠洲攝）

藍寅倫獲得單場MVP。（記者李惠洲攝）

藍寅倫獲得單場MVP。（記者李惠洲攝）

藍寅倫獲得單場MVP。（記者李惠洲攝）

藍寅倫獲得單場MVP。（記者李惠洲攝）

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