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足球》發展聯賽球員有亮點 前國家隊門將朱芳儀有感環境提升

2024/05/19 17:24

朱芳儀。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕由台灣足球發展協會發起的「台灣女子足球發展聯賽」今年正式成立，盼能提升基層女子足球人口、給球員更多舞台，參賽的名單不乏亮點，包括國家隊資深門將朱芳儀。

台灣女子足球發展聯賽首屆一共兩層級、八支球隊，第一級包括台北競技俱樂部（AC Taipei）、台灣體育運動大學、以及惠文高中足球隊，AC Taipei由前國家隊教練、台灣首位AFC職業級教練陳信安創立，以培育本土足球人才為目標，建制U8至U18共7支青訓梯隊，並於2023年6月成立女子隊伍，以進入木蘭聯賽為目標。

曾任國家隊隊長的「八萬」王湘惠以及國門朱芳儀都將代表AC Taipei參賽，朱芳儀今出席記者會指出，球隊今年在木蘭挑戰賽失利，為了備戰下個賽季的挑戰賽，報名此次的發展聯賽，希望能維持比賽狀態。

身為前國家隊一員，朱芳儀有感近年環境提升，「跟以前比差距滿大的，現在有發展聯賽、還有分一、二級，無論未來是否要往競技發展，整體球隊、人口數都提升，對大環境都是好事。」

針對台灣足球軟體設施不足的問題，朱芳儀也坦言「這條路滿長的」，但她表示，近年已有不少場地進行改善、各方也都在努力，「無論是國家隊、木蘭聯賽、發展聯賽，大家的目標如果是統一的，就是台灣足球環境前進的方向。」

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