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MLB》巨人外野手化身打點製造機 馬托斯：意義重大

2024/05/19 20:58

馬托斯。（法新社）

〔 體育中心／綜合報導〕巨人大物外野手馬托斯（Luis Matos）除了守備表現亮眼外，在近日的比賽中化身打點製造機，攻守兩端都有非常好的發揮也讓自己感到相當自豪。

在昨日與今日兩場面對洛磯的比賽中，馬托斯共10打數就擊出多達6支安打，並打下11分打點，根據官網所述，他追平隊史自1920年「打點」成為聯盟正式數據之後，第4位年紀在22歲以下且在兩場比賽內打出11打點的選手。

馬托斯表示，他不記得生涯中有過這樣的經歷，「這意義重大，我對我一直都在從事的工作感到很自豪，我也很驕傲自己能夠做到這個水平。」

除了進攻方面，馬托斯的守備也有精彩演出，在這星期面對道奇與洛磯皆上演牆前美技，沒收對方可能形成的全壘打，他表示，對他來說最重要的是自信心，「今年無論在守備或進攻，我很幸運從春訓開始就有了這樣的自信心。」

馬托斯在美國時間3月29日曾與旅美台灣好手鄧愷威一同升上大聯盟，但僅出賽1場就又回到3A等待機會，直到12日被再度叫上，並接替今年因傷整季報銷的李政厚，擔任巨人的中外野手，而他本季累計7場出賽，打擊率高達.385，OPS（進攻指數）已經破1來到1.116。

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