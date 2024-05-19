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高球》劉永華彰化公開賽順勢封王 笑擁職業首冠及70萬獎金

2024/05/19 17:41

劉永華勇奪彰化公開賽冠軍。 （TPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金350萬元的「2024第17屆彰化公開賽」在彰化高爾夫球場落幕，原本領先1桿的劉永華乘勝追擊，5鳥0柏忌打出低於標準桿5桿的68桿，總桿273桿挾6桿勝差贏得職業生涯首冠，也是個人台巡賽第二冠，獲得冠軍獎金65萬元，還有加碼獎金5萬元，總計70萬元入袋。

這是劉永華自2019年以業餘身分包辦高雄公開賽職業及業餘雙料冠軍後，2021年正式轉戰職業的首座金盃，27歲的他感謝父母多年來辛苦付出，尤其自10歲起被栽培支持走向高球道路，這次勝利意義重大，讓自己更有信心打亞次巡ADT賽，「希望今年能拚出好成績，明年進軍亞巡。」何祐誠交卡68桿丶李玠柏打69桿，兩人同以總桿279桿並列第2名。

週日出發僅領先1桿的劉永華，鐵桿與推桿依然犀利，尤其是推桿，前9洞分別以12呎丶14呎丶4呎丶4呎的一推抓下4隻小鳥，把領先差距擴大至6桿；只不過他後9洞仍然採取積極進攻策略，即使推桿沒那麼順手，還是再抓下1鳥，也未出現失誤完成比賽，「直到最後一洞最後一桿，我都要跟自己競爭！畢竟未來去國外比賽，就算領先再多桿也不能鬆懈！」

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