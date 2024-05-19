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MLB》202轟「北極熊」能否續留大都會？ 傳拒絕50.8億大約

2024/05/19 19:30

阿隆索。（資料照，法新社）

〔 體育中心／綜合報導〕大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）自2019年上大聯盟後已經累積多達202轟，但根據《紐約郵報》報導，上個賽季大都會希望與他簽下一張7年1.58億美元（約新台幣50.8億）的延長合約，但被阿隆索拒絕。

《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）撰文指出，大都會在去年6月跟阿隆索提出一張7年1.58億美元的合約，但雙方完全沒有接近達成協議，因此後續便傳出大都會打算探詢阿隆索交易包裹的風聲，不過最終沒有交易發生，阿隆索本季依舊留在大蘋果。

阿隆索是現今聯盟火力最強的一壘手之一，他所能參考的合約預計會是道奇佛里曼（Freddie Freeman）的6年1.62億美元以及勇士歐森（Matt Olson）8年1.68億美元合約，且值得注意的是，阿隆索在去年談約時的經紀公司為《Apex Sports》，但他在去年10月將經紀人換成著名的「魔鬼經紀人」波拉斯（Scott Boras）。

不過壞消息是，今年阿隆索面臨小低潮，45場出賽打擊率僅2成30，敲出10轟，長打率是生涯新低的4成54，且與兩大頂尖的高薪一壘手相比較，阿隆索的防守明顯一般，且若今年確定進入自由市場，阿隆索也準備要滿30歲，其他球隊不一定會願意用長約綁住功能較為受限的昂貴一壘手。

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