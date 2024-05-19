PLG》天王山之戰成消化比賽 攻城獅22記三分彈射垮勇士

攻城獅大勝勇士。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕無緣季後賽的富邦勇士今作客新竹攻城獅主場，在無關戰績之下，攻守兩端都有失水準，終場以109：128敗下陣來，攻城獅團隊飆進22記三分球，總得分寫下本季新高，帶著勝利迎接季後賽。



分居例行賽第4、第5的攻城獅與勇士在最後一戰正面對決，原本一度被預期是決定季後賽門票的關鍵戰役，不過攻城獅昨力退夢想家，搭上季後賽末班車，也讓此役勝負無關晉級。



勇士今包括賴廷恩、老將林志傑、張宗憲以及蔡文誠都未在登錄名單，積極備戰季後賽的攻城獅，上半場手感不俗、全隊飆進11記三分彈，取得69：61領先。田浩外線5投3中，攻下全隊最高15分，李家瑞外線6投3中貢獻12分。勇士以強森14分最佳，陳范柏彥挹注10分。



攻城師易籃後持續加強火力，打完前三節就取得103：73大幅領先，末節「阿飛」施顏宗跳出來在外線頻放冷箭，風城軍此役登錄14名球員都有得分紀錄，終場以19分差笑傲勝利。



施顏宗此役拿下全隊最高17分、寫下生涯得分紀錄，包括外線5投5中，他賽後表示，球隊已經做好打季後賽的準備，有信心將此役手感延續下去，而面對頭號種子領航猿，如果能維持這樣的外線火力，會是相當大的優勢。另外，呂奇旻的10分、王子綱13分也都寫下生涯新高，劉光尚生涯初登場拿下2分2籃板1助攻1抄截。



勇士方面，強森拿下全隊最高22分、陳范柏彥攻下16分，吳永盛挹注13分，泰勒與塞瑟夫都是12分作收。

許晉哲。（聯盟提供）

施顏宗。（聯盟提供）

勇士不敵攻城獅。（聯盟提供）

田浩。（聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法