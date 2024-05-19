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PLG》領航猿隊史首登例行賽第一 卡總：前兩季龍頭都沒奪冠

2024/05/19 19:41

領航猿總教練卡米諾斯。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕領航猿今在例行賽最後一戰以90：89險勝鋼鐵人，將以頭號種子之姿進軍季後賽，對此總教練卡米諾斯指出，季後賽又是新的開始，球員必須調整好心態。

全聯盟最年輕的領航猿在卡米諾斯領軍之下，土洋磨合展現不俗效果，本季以26勝14敗作收，隊史首度登上例行賽龍頭，卡總認為，能以第一名作收表示球隊有所成長。

卡米諾斯提到，賽季之初球隊出現傷兵問題，也面對外界懷疑的眼光，但球員相當努力訓練，「拿下第一名很重要，對上第四名的球隊，會比對上第三名的球隊還好。」

不過卡總也強調，自己不會太在意種子序，因為季後賽又是新的開始，各隊都會調整心態，「第一、第二名不是那麼重要，前兩季龍頭也都沒拿下總冠軍。」2021-22賽季、2022-23賽季的例行賽龍頭攻城獅、國王，最後都與總冠軍擦身而過。

領航猿例行賽對決攻城獅有6勝2負的優勢，不過卡米諾斯不敢大意，表示球隊今年的優勢是球員有了上季的季後賽經驗，也會把例行賽對戰時執行好的部分繼續執行下去。但他同時點名高國豪、艾夫伯在進攻端對於攻城獅的重要性，以及對手在外線找到準星時、贏球的機率就非常高，這都是必須小心的地方。

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