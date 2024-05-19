網球》酸民質疑老而不退 39歲瑞士球星瓦林卡正能量回應

瓦林卡。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕針對酸民批評瓦林卡（Stan Wawrinka）應該退休的言論，39歲的瑞士老將樂觀回應，自己感覺臨場仍有競爭力，並對網球依舊充滿熱情，所以會在職業賽場持續打下去。

隨著奧地利提姆（Dominic Thiem）、阿根廷史瓦茲曼 （Diego Schwartzman）這些30歲出頭的後輩們即將退休，過去幾年表現平平的瓦林卡，堅持參賽的鐵人精神，反而受到部分球迷質疑「老而不退」，法國公開賽前這位三座大滿貫冠軍接受英媒《Express》專訪，透露打球有助「保持精神年輕」，而且熱愛自己的工作，「我樂在其中，並非所有都要看重結果。你可以向後輩們證明，隨著年齡增長，激情未必就會消失。」

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單手反拍的瓦林卡，擁有16座職業男單冠軍，最佳ATP世界排名曾達前3，巔峰時期曾被譽為接近「三巨頭」的真男人，只是上年紀後受傷痛影響，自2017年以來沒在巡迴賽掄元，目前暫居87席。「我還想贏得比賽和冠軍，這是個人目標，剩下的就是每天做正確的事，推動自己做到最好。」征戰職業賽20載的瓦林卡直言，把握當下非常重要，「你無法真正控制結果，但你可以做好最佳準備。」

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