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中職》六星級守備決勝負！ 林政華「神接殺」獲選單場MVP

2024/05/19 20:15

〔記者羅志朋／台中報導〕樂天桃猿中外野手林政華，今天在6局下「神接殺」陳俊秀擊出的深遠飛球，再轉傳到一壘完成雙殺，瞬間瓦解中信兄弟攻勢，幫助樂天以4：3氣走兄弟，三連戰避免遭橫掃，林政華靠美技守備獲選單場MVP。

2局下陳子豪轟兩分砲，兄弟先馳得點，3局上兩出局一壘有人，陳晨威掃出三壘安打追回1分，接著再靠暴投跑回追平分，4局上梁家榮轟陽春砲超前比分。

關鍵出現在6局下，許基宏敲安，陳俊秀擊出中外野深遠飛球，只見中外野手林政華不斷往後拔腿狂奔在高高躍起，上演六星級美技守備接殺，再轉傳到一壘，許基宏回壘不及，形成不可思議的雙殺守備，兄弟原本可能追平比分或成為大局的契機瞬間瓦解，提出電視輔助判決維持原判。

8局下林政華敲二壘安打，陳晨威內野安打，林政華積極搶攻本壘再添1分，獲選單場MVP。

樂天先發洋投魔神樂投6局被敲7安失2分，飆出8K，拿下本季第4勝還未嘗敗績，累計防禦率1.78，兄弟余謙本季初登板，先發6局被敲5安失3分承擔敗投。

林政華6星級美技奪下單場MVP。（記者廖耀東攝）

梁家榮開轟超前比數。（記者廖耀東攝）

梁家榮開轟超前比數。（記者廖耀東攝）

陳子豪轟出2分砲。（記者廖耀東攝）

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