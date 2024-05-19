PLG》即將迎來全新王者！季後賽23日點燃戰火

PLG季後賽23日點燃戰火。（官方提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕P. LEAGUE+ 今公佈2023-24球季季後賽對戰組合，Series A將於05/23 19:00開打，由例行賽排名第一的桃園璞園領航猿，在桃園對上第四的新竹御頂攻城獅。Series B由例行賽排名第二的福爾摩沙夢想家對上第三的新北國王，首場比賽將於05/24 19:00在台中進行。2個系列賽制均為七戰四勝，主場配置為「2-2-1-1-1」。季後賽的主場優先順序，都以例行賽戰績排名為主。

PLG 2023-24 球季迎來史上最激烈的季後賽資格爭奪，在例行賽的最後一週4支勁旅才底定名次順序與主場優勢，同時也確定將從4支隊伍中誕生全新的王者。從賽季口號 #唯有籃球 專注於賽場上的挑戰，到經歷完整例行賽的淬煉，站在季後賽大門前更沒有一絲讓步的理由！季後賽以 #決不退讓 作為口號，看各隊帶著期許、目標，在高強度的賽事下，誰能克服一切的挑戰捧起最後的冠軍金盃，成為聯盟新科王者。

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聯盟表示，視覺整體希望表現出由最外圍的嘈雜喧鬧越往中間內心越堅定明確的意象，也代表通往冠軍之路考驗的是不受干擾的專注力。環繞的光感，也反映PLG這4年以來最有懸念的一次季後賽，也象徵各隊爭冠的決心。而Slogan括號的用法也像是在補充本季 #唯有籃球 的決心，越到比賽後段、越是激烈的賽況，我們 #決不退讓 的競爭心態。

PLG季後賽23日點燃戰火。（官方提供）

PLG季後賽23日點燃戰火。（官方提供）

PLG季後賽23日點燃戰火。（官方提供）

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