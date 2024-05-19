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柔道》楊勇緯勇闖世錦賽金牌戰 確定締造台灣柔道隊史最佳成績

2024/05/19 20:20

楊勇緯勇闖世錦賽金牌戰。（圖片擷取自臉書）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第一的「柔道男神」楊勇緯今天在2024年阿布達比世界柔道錦標賽男子60公斤級，一路過關斬將挺進4強，他在俄羅斯好手布里耶夫（Ayub Bliev）因危險動作遭判犯規輸後，順利挺進晚間22點30分的金牌戰，對手為喬治亞選手薩達拉斯維利（Giorgi Sardalashvili）。 

楊勇緯曾在2022年世錦賽勇奪銅牌，創下台灣男子第一人紀錄，也追平隊史最佳銅牌成績，如今，他成功挺進金牌戰，獎牌至少從銀牌起跳，也篤定寫下台灣柔道新猷。

榮膺頭號種子的楊勇緯首輪輪空，他首戰對上比利時的弗斯崔特（Jorre Verstraeten）先用過肩摔破壞對手平衡並取得半勝，並成功穩住領先到比賽終了，晉級16強。

楊勇緯在第2戰遭遇埃及選手薩米（Youssry Samy），雙方曾在年初的葡萄牙大滿貫賽交手，楊勇緯奪勝並取得銅牌，今天再次狹路相逢，楊勇緯也以拿手的三角固壓制對手奪勝。

8強對上法國維拉迪爾皮卡德（Romain Valadier-Picard），楊勇緯在比賽尾聲先靠著大內割取得半勝，隨後對手急於搶攻做出攻擊關節的危險動作被判犯規輸，楊勇緯勇闖4強。

楊勇緯在4強遭遇俄羅斯選手布里耶夫（Ayub Bliev），雖賽前吞下對戰2連敗，但楊勇緯這次有備而來，對手進攻時都能成功守下，而布里耶夫在最後1分03秒時因攻擊關節的危險動作被判犯規輸，也讓楊勇緯順利挺進金牌戰。

楊勇緯決賽對手將是世界排名第8的喬治亞選手薩達拉斯維利（Giorgi Sardalashvili），雙方過去交手2次，戰績平分秋色。

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