永不放棄新中橫自行車賽 台灣旅外車手李廷威奪冠

永不放棄新中橫自行車競賽，台灣旅外車手李廷威衝過終點線奪冠。（台灣自由車運動協會提供）

〔記者張協昇／南投報導〕2024「Never Stop永不放棄-塔塔加探索新中橫」自行車挑戰賽及96自由車聯賽第二站，19日在新中橫公路登場，共有來自12個國家的1262位國內外選手參賽，年紀最大車手71歲、最小僅12歲，競賽組（96自由車聯賽）則有近400名菁英車手競輪，結果由GUSTO 高士特旅外車手李廷威以2小時29分11秒02奪冠，連兩年稱霸塔塔加，並搶下總成績第一的Fulcrum 橘衫；菁英女子組則由捷安特哥倫布車隊程秀如，以2小時55分13秒59封后。

永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車挑戰賽活動，今天上上午6點半，從南投縣水里民生路鳴槍出發，途經信義、和社、最後抵達玉山國家公園塔塔加遊客中心，全長約72公里，沿途群山環繞、景緻秀麗，堪稱是全台最美的自行車挑戰路線之一，惟競賽路線從海拔高度243公尺的起點，一路來到2610公尺的終點站，高度落差達2300多公尺，且幾乎都是連續爬坡路段，對選手的肌耐力、毅力及技術都是一大考驗。

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這項活動結合96自由車聯賽，也是聯賽第二站賽事，吸引自行車登山賽好手齊聚南投競輪，結果由旅外車手李廷威多奪冠，前勁車隊大甲高中車隊張誌盛以2小時30分38秒20，拿下單站亞軍，徐御凱2小時30分53秒09獲得季軍，並搶下登山王紅點衫，南投縣地主子第兵Bryton Racing Team盧紹軒在3月國際自由車懷台賽比賽中手部骨折受傷後復出，以2小時31分8秒20獲第四名。

主辦單位台灣自由車運動協會表示，96自行車聯賽成立以來，受到國內車手熱烈支持，設全台五站積分賽，今年塔塔加站為第二站，今天競賽時因遇到國中會考，比賽出發地點改在水里國中前民生路出發，天未亮水里已湧入上千名車手，是水里鄉年度盛事，不但附近民宿飯店全客滿，早餐店也都生意興隆，加上氣溫舒適怡人，過午活動結束時才開始飄雨，選手成績普遍提升，直呼南投是戶外運動天堂，許多選手賽後回到水里街上享受在地小吃午餐，留下美好回憶。

2024永不放棄探索新中橫自行車活動，共有1262位國內外選手參賽，19日上午從水里鳴槍出發盛況。（台灣自由車運動協會提供）

2024「Never Stop永不放棄-塔塔加探索新中橫」自行車競賽，沿途群山環繞、景緻秀麗，是全台最美的自行車挑戰路線之一。（台灣自由車運動協會提供）

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