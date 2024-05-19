晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

永不放棄新中橫自行車賽 台灣旅外車手李廷威奪冠

2024/05/19 21:27

永不放棄新中橫自行車競賽，台灣旅外車手李廷威衝過終點線奪冠。（台灣自由車運動協會提供）

〔記者張協昇／南投報導〕2024「Never Stop永不放棄-塔塔加探索新中橫」自行車挑戰賽及96自由車聯賽第二站，19日在新中橫公路登場，共有來自12個國家的1262位國內外選手參賽，年紀最大車手71歲、最小僅12歲，競賽組（96自由車聯賽）則有近400名菁英車手競輪，結果由GUSTO 高士特旅外車手李廷威以2小時29分11秒02奪冠，連兩年稱霸塔塔加，並搶下總成績第一的Fulcrum 橘衫；菁英女子組則由捷安特哥倫布車隊程秀如，以2小時55分13秒59封后。

永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車挑戰賽活動，今天上上午6點半，從南投縣水里民生路鳴槍出發，途經信義、和社、最後抵達玉山國家公園塔塔加遊客中心，全長約72公里，沿途群山環繞、景緻秀麗，堪稱是全台最美的自行車挑戰路線之一，惟競賽路線從海拔高度243公尺的起點，一路來到2610公尺的終點站，高度落差達2300多公尺，且幾乎都是連續爬坡路段，對選手的肌耐力、毅力及技術都是一大考驗。

這項活動結合96自由車聯賽，也是聯賽第二站賽事，吸引自行車登山賽好手齊聚南投競輪，結果由旅外車手李廷威多奪冠，前勁車隊大甲高中車隊張誌盛以2小時30分38秒20，拿下單站亞軍，徐御凱2小時30分53秒09獲得季軍，並搶下登山王紅點衫，南投縣地主子第兵Bryton Racing Team盧紹軒在3月國際自由車懷台賽比賽中手部骨折受傷後復出，以2小時31分8秒20獲第四名。

主辦單位台灣自由車運動協會表示，96自行車聯賽成立以來，受到國內車手熱烈支持，設全台五站積分賽，今年塔塔加站為第二站，今天競賽時因遇到國中會考，比賽出發地點改在水里國中前民生路出發，天未亮水里已湧入上千名車手，是水里鄉年度盛事，不但附近民宿飯店全客滿，早餐店也都生意興隆，加上氣溫舒適怡人，過午活動結束時才開始飄雨，選手成績普遍提升，直呼南投是戶外運動天堂，許多選手賽後回到水里街上享受在地小吃午餐，留下美好回憶。

2024永不放棄探索新中橫自行車活動，共有1262位國內外選手參賽，19日上午從水里鳴槍出發盛況。（台灣自由車運動協會提供）

2024「Never Stop永不放棄-塔塔加探索新中橫」自行車競賽，沿途群山環繞、景緻秀麗，是全台最美的自行車挑戰路線之一。（台灣自由車運動協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。