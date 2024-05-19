中職》關鍵時刻換菜鳥捕手代打 平野有深層考量

陳統恩（中）。（資料照，中職聯盟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天洲際象猿戰，9局上打完樂天桃猿取得4：2領先，下個半局中信兄弟反攻，面對樂天守護神陳柏豪，陳子豪被保送，詹子賢飛球出局，此時兄弟換下3打席都被三振的王政順，由菜鳥捕手陳統恩代打，這個調度引發討論。

結果，陳統恩擊出投手正面滾地球，陳子豪出局，陳統恩上一壘，接著高宇杰獲保送，代打王威晨敲安追回1分，陳柏豪穩住陣腳，K掉岳政華終結比賽。

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陳統恩剛升上一軍，今天賽前在一軍生涯只累計1打席，顯得相當生澀，關鍵時刻派菜鳥捕手上場代打，賽後平野解釋，「王政順的近況目前9打數0安打，今天特別容易追打壞球，所以換上陳統恩代打。另一個原因是，陳統恩去年在二軍和陳柏豪就是熟悉的投捕搭檔，也熟悉陳柏豪球路，這也是換上陳統恩代打的考量。」

陳柏豪後援1局就用了33球，只有18顆好球，好壞球比例接近1：1，被敲1安另有1K和2次四壞保送，失1分拿下本季第8次救援成功，暫居聯盟救援王。

樂天總教練古久保健二表示，看到9局下的戰況當然會很緊張，陳柏豪跟之前比賽一樣，上去就投保送，今天還保送2人次，之後會再跟陳柏豪多聊聊。

樂天桃猿投手陳柏豪。（記者廖耀東攝）

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