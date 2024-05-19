柔道》楊勇緯黃金得分制不敵喬治亞好手 進帳首面世錦賽銀牌仍寫紀錄

楊勇緯。（資料照）



〔記者吳孟儒／綜合報導〕「柔道男神」楊勇緯今天在2024年世界柔道錦標賽男子60公斤級，一路過關斬將挺進金牌戰，他與喬治亞好手薩達拉斯維利（Giorgi Sardalashvili）一路激戰至黃金得分制，惜最後被對手反摔，無緣金牌，但銀牌仍創個人生涯最佳。

綜觀過去世錦賽成績，台灣僅有女將周育萍於1987年女子48公斤級拿下銅牌，以及楊勇緯在2022年奪得銅牌，不過，楊勇緯今年再次突破， 銀牌也寫下台灣隊史新猷。

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世界排名第一的的楊勇緯，本屆世錦賽榮膺頭號種子，他從32強起步，一路擊敗比利時的弗斯崔特（Jorre Verstraeten）、埃及選手薩米（Youssry Samy）及法國的維拉迪爾皮卡德（Romain Valadier-Picard），挺進最終4強。

楊勇緯在4強碰上俄羅斯選手布里耶夫（Ayub Bliev），雖賽前吞下2連敗，但楊勇緯這次有備而來，對手進攻時都能成功守下，而布里耶夫在最後階段因急於進攻，出現攻擊關節的危險動作被裁判判定落敗，讓楊勇緯順利挺進金牌戰。

楊勇緯決賽對手為世界排名第8的喬治亞小將薩達拉斯維利（Giorgi Sardalashvili），雙方過去交手2次，戰績平分秋色，今天2人一路激戰至黃金得分制，最後也在廝殺超過3分鐘後，楊勇緯在進攻壓制對手進入讀秒，卻在最後時刻讓對手逃脫還被反摔，無緣生涯首金。

楊勇緯在最後關頭被對手反摔無緣奪金。（圖片擷取自影片）

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