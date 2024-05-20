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中職》日本社會人球隊不要他 台鋼驚奇日投有個不為人知的辛苦歲月

2024/05/20 06:53

小野寺賢人。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹日籍強投小野寺賢人前天6局完全壓制統一獅，沒讓全聯盟最強悍的獅子軍前6棒敲安，以連5場優質先發率隊取得隊史對戰首勝，MVP頒獎的魔性舞蹈更一砲而紅，打響「澄清湖的賢人」之名。但在他堅持到台灣職棒之前，曾是1名被社會人球隊拒絕於門外、只能參加俱樂部球隊的投手，甚至必須自費來延續棒球生涯。

出生於宮崎縣的25歲右投小野寺，從小就嚮往日本職棒，但在大學時期看見了跟潛力新秀的差距，「我有個同學叫做河村説人，有身高（192公分），球速又快，讓我感受到天賦的差別，大概要這種選手才能去職業，因此在大學時，我沒有一定要去職棒的想法。」

河村説人在2020年選秀獲得羅德隊第4指名，簽約金4500萬日圓（約930萬台幣），小野寺則是大三受邀到社會人球隊練習，希望藉由好表現能直接加入，但後來沒有把握機會，總計參加5支社會人球隊的測試全數不合格，令他相當忐忑。

「老實說，我有點受到衝擊。」小野寺表示，畢竟自己也不是職棒等級，都到大四的秋天了，還不知未來去路，「這在日本來說已經是拖到非常晚了，很不安。」

小野寺最終投靠俱樂部球隊「TRANSYS」，球員們必須繳一些會費才能加入，而他在監督的介紹，到北海道一般企業實習，當個全職上班族，每天早上5點半起床去新千歲機場，工作內容是駕車運送貨櫃裝卸的貨物，甚至也負責過回收垃圾的業務，想練球必須等到傍晚下班之後，每天到家都超過晚上9點，就算是休假日，他也要去比賽。

如此生活持續了2個月，小野寺發現這不是他想要的，「我覺得沒辦法滿足，畢竟從小就想當職棒選手。」在俱樂部監督的協助之下，小野寺選擇退社，加入BC獨立聯盟。雖然薪水微薄，但也成為一名靠棒球吃飯的職業選手，踏出第一步。

在2022年獨盟第2年，小野寺迎接生涯年獲選BC聯盟年度投手MVP，這是他距離日職最近的1年。選秀前，有球團寄職業調查書給他，被視為選秀候選之一，不幸的是最終沒有上榜，但跟當初報考社會人球隊全落榜的衝擊相比，更多的是「那也沒辦法」的心情。

「這是我人生第1次收到職業調查書。」小野寺直言，他從俱樂部球隊起步，能走到這邊，其實已經很不錯，只是最後沒有被指名，但也沒辦法。

錯過2022年選秀上榜的最佳時機，小野寺在2023年選秀再叩關機會更渺茫，但老天爺打開了另一扇窗，台鋼投手統籌教練橫田久則看上他，到獨立聯盟看比賽，隨後跟他說，「如果選秀沒有上，要不要來測試？」小野寺直言，「我知道選秀幾乎沒機會，收到邀請真的很開心。」

台灣是小野寺第一個在異國生活的國家，從冬季聯盟就是一趟驚奇之旅，冠軍戰以8.2局失1分好投封鎖日職紅隊，洪總直接宣布通過測試。而在近年由規、高野圭佑等日投難以抗衡西方洋投的中職生態，小野寺逆風高飛，近期連飆5場優質先發，防禦率2.54高居聯盟第5。無厘頭的舞技更在台灣博得人氣，球迷紛紛在社群網站「Threads」上熱議。

談到是否仍懷抱「逆輸出」日職的夢想，小野寺不諱言若能獲得更高層級聯盟的評價會很開心，但也因為有橫田和球探給的評價，他現在才會在中職，「現在沒有想到日職，希望先在台灣投出成績。」

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