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NBA季後賽》布朗森打到左手骨折退場 溜馬G7淘汰尼克暌違10年進東冠

2024/05/20 06:55

哈利伯頓。（USA TODAY Sports）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尼克今在殊死戰G7回到主場，但關鍵之戰卻是傷兵累累，布朗森（Jalen Brunson）還打到因左手骨折退場，溜馬靠著創季後賽紀錄的67.1％投籃命中率，終場以130：109勝出，東部次輪系列賽4：3淘汰尼克，在2014年後再度挺闖進東部決賽，將與塞爾提克爭奪總冠軍戰門票。

尼克鐵人哈特（Josh Hart）前一場弄傷腹部，阿努諾比（OG Anunoby）飽受腿筋傷勢之苦，但今天2人在關鍵之戰披掛上陣，只是阿努諾比在打了不到5分鐘就退場，最終球隊也沒能擋下溜馬的狂暴火力。

溜馬上半場就火力全開，團隊投籃命中率達76.3％、猛轟70分，成為史上第一支在客場進行搶七大戰，還能在上半場至少拿70分的球隊，且兩節打完以15分領先尼克。

尼克在下半場追分之際又出現傷兵，布朗森在第三節尾聲退場，外媒報導他是因左手骨折，所以不會再出賽，最終打了29分鐘，17投6中拿17分、9助攻，最後球隊只能靠迪文森佐（Donte Divincenzo）獨撐戰局，他最後攻下全場最高的39分，柏克斯（Alec Burks）替補拿26分，哈特出賽36分鐘拿10分，沒能助隊實現在2000年賽季後再度闖進東冠。

溜馬遍地開花的攻勢，在三節打完就取得17分領先，第四節更一度擴大至23分，勝負毫無懸念，全場共6人得分達雙位數，67.1％2的投籃命中率創季後賽新高，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）豪取26分、西亞卡姆（Pascal Siakam）則進帳20分。

布朗森打到左手骨折退場。（USA TODAY Sports）

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