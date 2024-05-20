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MLB》大聯盟生涯第2支再見安！ 大谷翔平致勝一擊率道奇3連勝

2024/05/20 07:18

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平今在延長賽10局下半當英雄，敲出大聯盟生涯第2支再見安打，幫助球隊以3：2力克紅人，奪下3連勝。

大谷翔平今打第2棒DH，首打席遭三振，3下第二打席敲出左外野飛球出局，5下左腳被觸身球砸到，本季首度挨球吻，所幸沒有大礙，大谷8下第四打席展現快腿跑出內野安打。

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

兩隊9局打完形成2：2平手，進入延長賽，紅人10上無功而返，10下道奇展開攻勢，在2出局一二壘有人時，輪到大谷翔平上場打擊，他把握住當英雄機會，逮中狄亞茲（Alexis Diaz）的內角低94英哩四縫線速球，敲出右外野平飛安打建功，一棒向對手說再見。

這是大谷翔平大聯盟生涯第2支再見安打，也是轉戰道奇後首度敲出再見安。大谷翔平全場4打數敲2安，貢獻1分打點，賽後打擊率為0.353。

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