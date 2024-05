MLB》大聯盟生涯第2支再見安！ 大谷翔平致勝一擊率道奇3連勝

大谷翔平。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平今在延長賽10局下半當英雄,敲出大聯盟生涯第2支再見安打,幫助球隊以3:2力克紅人,奪下3連勝。

大谷翔平今打第2棒DH,首打席遭三振,3下第二打席敲出左外野飛球出局,5下左腳被觸身球砸到,本季首度挨球吻,所幸沒有大礙,大谷8下第四打席展現快腿跑出內野安打。

大谷翔平。(USA TODAY Sports)

兩隊9局打完形成2:2平手,進入延長賽,紅人10上無功而返,10下道奇展開攻勢,在2出局一二壘有人時,輪到大谷翔平上場打擊,他把握住當英雄機會,逮中狄亞茲(Alexis Diaz)的內角低94英哩四縫線速球,敲出右外野平飛安打建功,一棒向對手說再見。

這是大谷翔平大聯盟生涯第2支再見安打,也是轉戰道奇後首度敲出再見安。大谷翔平全場4打數敲2安,貢獻1分打點,賽後打擊率為0.353。

SHOHEI OHTANI WALKS IT OFF FOR THE DODGERS!!



pic.twitter.com/Di0CZLJvOm