MLB》法官本季第13轟+羅冬6局6K好投！洋基7連勝、1數據聯盟最佳

賈吉。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今與聯盟爐主白襪持續交手，靠著明星先發左投羅冬（Carlos Rodon）6局6K優質先發，加上當家強打「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第13轟，條紋軍終場7：2擊敗白襪，收下7連勝。

羅冬2局上遭到白襪打者朱克斯（Corey Julks）扛出本季首轟，投出保送後又被雷米拉德（Zach Remillard）敲出三壘安打，該局失掉2分，洋基0：2落後。不過該局下，崔維諾（Jose Trevino）在二、三壘有人時敲出二壘安打，一口氣扳平戰局。

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4局下洋基趁勝追擊1出局後瑞佐（Anthony Rizzo）、托瑞斯（Gleyber Torres）都敲出本場比賽第2安，後續柏提（Jon Berti）補上一發3分砲，這也是他本季首轟，洋基一舉以5：2超前。5局下索托（Juan Soto）選到保送後，賈吉敲出本季第13轟，洋基7：2領先。

Aaron Judge goes the other way for his 13th home run of the year! pic.twitter.com/F0Dk3g2pnq — MLB （@MLB） May 19, 2024

羅冬最後撐完6局投球，僅被敲出4支安打包含1轟，投出6次三振與2次保送，失掉2分，退場時為勝投候選人。牛棚投手湯肯（Michael Tonkin）中繼2.1局無失分，終結者霍姆斯（Clay Holmes）登板抓下最後2出局，洋基拿下7連勝，羅東摘下本季第5勝，賽後防禦率3.27；霍姆斯雖沒救援點，但防禦率仍維持完美的0.00。

洋基系列戰橫掃白襪，拿下近期7連勝，追平自2022年9月以來的最長紀錄；而這場比賽也是洋基本季第15場逆轉勝，是全聯盟最多。

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