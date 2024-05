MLB》法官本季第13轟+羅冬6局6K好投！洋基7連勝、1數據聯盟最佳

賈吉。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今與聯盟爐主白襪持續交手,靠著明星先發左投羅冬(Carlos Rodon)6局6K優質先發,加上當家強打「法官」賈吉(Aaron Judge)本季第13轟,條紋軍終場7:2擊敗白襪,收下7連勝。

羅冬2局上遭到白襪打者朱克斯(Corey Julks)扛出本季首轟,投出保送後又被雷米拉德(Zach Remillard)敲出三壘安打,該局失掉2分,洋基0:2落後。不過該局下,崔維諾(Jose Trevino)在二、三壘有人時敲出二壘安打,一口氣扳平戰局。

請繼續往下閱讀...

4局下洋基趁勝追擊1出局後瑞佐(Anthony Rizzo)、托瑞斯(Gleyber Torres)都敲出本場比賽第2安,後續柏提(Jon Berti)補上一發3分砲,這也是他本季首轟,洋基一舉以5:2超前。5局下索托(Juan Soto)選到保送後,賈吉敲出本季第13轟,洋基7:2領先。

Aaron Judge goes the other way for his 13th home run of the year! pic.twitter.com/F0Dk3g2pnq