MiLB》張育成守備與隊友相撞！痛苦倒地後退場、疑右肩受傷（影音）

Crazy play in Charlotte. Jared Walsh lofts a ball into shallow LF. LF Ronny Simon and SS Yu Chang both go for it, both whiff on it, and run into each other. Rafael Ortega （2B） comes in to score, and Walsh has a triple. #Knights up 6-0. #WhiteSox pic.twitter.com/BrgWujdGTa — FutureSox （@FutureSox） May 19, 2024

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力光芒隊3A的台灣好手張育成，今天對上白襪3A的比賽中，守備時不慎與隊友相撞並痛苦倒地，隨後就退場休息。

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張育成此役擔任先發第5棒游擊手，6局下1出局時，打者沃許（Jared Walsh）擊出左外野的軟弱飛球，由於飛行距離較短，張育成也移動到外野準備接球，未料卻和左外野手塞門（Ronny Simon）相撞，兩人痛苦倒地，張育成隨後也退場，畫面帶到他疑似右肩受傷。

最終張育成此役留下2打數0安打、吞下1K的成績單，本季出賽10場，打擊三圍.293/.431/.512，攻擊指數0.943。張育成愛妻賽後在Instagram上透露，張育成明天將進行MRI核磁共振檢查。

張育成命運多舛，今年在春訓熱身賽時揮棒後造成左腹不適退場，傷勢為左腹斜肌拉傷，直到日前才終於回歸3A；去年4月底時也因揮棒過猛造成左手腕鉤狀骨骨折，隨即動刀治療脫離戰線。

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