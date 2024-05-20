MLB》坦言搖頭娃娃日打不好 大谷翔平揭再見安打背後心態與策略

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在10局下敲出再見安打，幫助道奇以3：2氣走紅人，賽後大谷坦言，自己在搖頭娃娃日的時候打不好，因此很希望接下來能有表現；另外，他也透露在打擊當下的攻擊策略以及想法。

大谷坦言，能擊出再見安打非常棒，這對他來說是個特別的週末，「搖頭娃娃日那天我打不好，所以我一直希望接下來能有好表現，能以這樣的方式敲安，我很高興。」大谷搖頭娃娃日當天2打數0安打，吞下2K。

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談到該打席的想法，大谷強調，當時他只想專注在敲安打，而非長打。最終大谷鎖定內角低速球出棒，他透露，「其實第一球位置也不錯，但我沒出棒，前面的滑球也被我破壞掉，這都造就了最好的結果。」

對於自己保持冷靜敲出再見安打，大谷表示，「設定好自己的好球帶，無論每次打席情況為何，這點都必須徹底做好。如果能做到這點，我相信會有好的結果。」

道奇10局下的進攻從第8棒的K.赫南德茲（Kike Hernandez）打起，大谷表示，如果能在他打擊前就結束比賽也很棒，但輪到他上場，就是盡力做好自己的工作，打好每一球。

大谷賽後以0.353的打擊率持續高居全聯盟第一，對於保持高打擊率，大谷認為每個打席基本原則不變，就是不去追打壞球，鎖定好球出棒，根據不同情況作出調整，若能適應不同的狀況，自然能保持高打擊率。

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