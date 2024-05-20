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MLB》達比修締造美日通算200勝偉業！ 齊名野茂英雄、黑田博樹

2024/05/20 10:08

達比修有。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍強投達比修有狀況絕好調，今天面對勇士繳出7局9K無失分神勇表現，達成美日通算200勝偉業。

達比修有今天投得虎虎生風，成功壓制火力強大的勇士，一路投至7局退場都沒掉分，教士打線也在達比修的紀錄夜給予兇猛火力支援，團隊狂敲14支安打，坎普沙諾（Luis Campusano）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、金河成都有開轟演出，終場以9：1痛宰勇士。

達比修有先發7局用了99球、其中有70顆好球，僅被敲2支安打沒有掉分，大秀K功狂飆9次三振，另有1保送，投出本季代表作摘下今年第4勝，賽後防禦率為2.08。

達比修同時達成美日通算200勝大紀錄（日職93勝、大聯盟107勝），成為自野茂英雄、黑田博樹後，史上第三位達標美日通算200勝里程碑的日籍投手。

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