NBA季後賽》場均上陣43分鐘、G7帶傷奮戰 尼克鐵人有話對教頭說

哈特。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克今以109：130不敵溜馬，在季後賽次輪G7遭到淘汰，尼克鐵人哈特（Josh Hart）帶傷上陣，最終犯滿離場，全場球迷也響起掌聲。這個系列戰幾乎沒有休息的哈特，對自己負傷奮戰沒有後悔，他強調自己這個賽季已經付出一切，能夠抬起頭走出球場。

哈特在這個系列賽7場全上，場均時間為43分鐘。他在前一場弄傷腹部，此役仍帶傷上陣37分鐘，不過9投僅3中拿下10分，另有8籃板5助攻2抄截，並在比賽最後3分鐘尼克以105：122落後時犯滿退場，儘管當下幾乎已宣判尼克死刑，但全場尼克球迷仍給這位鐵人熱烈掌聲。

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賽後受訪，哈特對於尼克總教練希波鐸（Tom Thibodeau）表達敬意，「他是年度最佳教練，帶領我們闖進季後賽次輪，如果沒有傷病，他會走得更遠。我想你看見他建立的基礎，我們都明白要成為冠軍並非立竿見影，我們必須繼續努力，而這也是他所做的一切，讓這座城市與球隊都邁進了一大步。」

哈特坦言，「這是我待過的第4隊、第6個總教練，我想要有一個家，我必須感謝球迷對我的包容與愛戴，我並不完美，經歷了許多起起伏伏，是球迷接納了我。」對於尼克的未來，哈特表示，「前途一片光明，我們打下很紮實的基礎，我認為我們給予了這座城市和球迷一些希望。」

尼克總教練希波鐸賽後表示，「我可以欣然接受這個結果，這很失望沒錯，但只會有1支球隊笑到最後，其他29隊都將鎩羽而歸，如果你已經拚盡全力付出所有的一切，你都會坦然接受，無論最終的結局是什麼，沒有任何遺憾。」

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