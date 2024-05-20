網球》相隔7年再奪羅馬大師賽冠軍 傷癒復出的茲維列夫有感而發

茲維列夫。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕德國名將茲維列夫（Alex Zverev）在羅馬大師賽決賽以6：4、7：5扳倒智利21種子雅里（Nicolas Jarry），自2017年後再次於此站封王。

茲維列夫一開賽就以連續三記Ace給對手下馬威，此役靠著強勢發球無往不利，首盤21個發球分中拿下20分，一直到第二盤一發才掉分，最後靠著高達95%的一發得分率，直落二收下勝利。

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這是茲維列夫生涯第6座大師賽冠軍，也是自2022年法網腳踝嚴重扭傷後的第一座，他對此也有感而發，賽後特別分享兩次在羅馬封王的心情變化，「第一次當然都是很特別的，但當時我還很年輕（20歲）、非常有自信，覺得總有一一天會拿到（冠軍），」他說，「但受傷之後，我就不是那麼確定了。」

「這一冠對我來說特別的地方在於，證明我還有能力在這樣的大賽封王，」傷癒復出的茲維列夫指出，「我還是能達到自己想要的水準、可以再次擁有夢想，這是這禮拜最大的收穫。」

茲維列夫封王後，世界排名也將超越俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）來到世界第4，同時提升他在法網奪冠的行情，至今仍在追尋生涯首座大滿貫冠軍的他說，「我很了解自己，狀況不好的時候，我誰都可以輸，但表現好的時候，任何人都不是我的對手。所以我知道必須保持專注，在巴黎時也像在這裡一樣找到自己的節奏，一切都取決於我的表現。」

茲維列夫。（路透）

雅里。（歐新社）

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