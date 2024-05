NBA季後賽》溜馬超狂命中率史上最準！哈里伯頓穿「掐喉」帽T致敬米勒

哈里伯頓。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕溜馬今在季後賽東部次輪G7以130:109擊敗傷痕累累的尼克,繼2014年後再度挺闖進東部決賽,將與塞爾提克爭奪總冠軍戰門票。而溜馬投籃把握度超高,單場團隊命中率也創下聯盟季後賽紀錄。

溜馬上半場就火力全開,團隊投籃命中率達76.3%、猛轟70分,成為史上第一支在客場進行搶七大戰,還能在上半場至少拿70分的球隊。最終溜馬全場79投53中,投籃命中率高達67.1%,根據《Basketball Reference》指出,這是聯盟史上季後賽單場最高投籃命中率。

溜馬「新控衛之神」哈里伯頓(Tyrese Haliburton)此役攻下全隊最高26分,外帶6籃板4助攻,賽後他也讚揚板凳的貢獻,「我們是全聯盟最具深度的球隊!」溜馬板凳今天合計貢獻28分,其中以麥康諾(T.J. McConnell)的12分7助攻最為出色。

談到睽違10年重返東決,哈里伯頓表示,「印第安納州正在發生很多令人振奮的事情,我們很高興能成為這當中的一部份。」他也表示,自己和隊友透納(Myles Turner)與西亞卡姆(Pascal Siakam)都是球隊未來的一份子,也對此感到興奮。

另外,哈里伯頓賽後也換上溜馬傳奇球星「大嘴」米勒(Reggie Miller)的經典「掐喉」動作圖案的帽T,此手勢源自1994年季後賽,米勒在對決尼克的天王山之戰率隊逆轉,並對全場尼克球迷比出「掐喉」動作,挑釁意味十足。先前在G2時,全場尼克球迷也對擔任球評的米勒大喊「F**K YOU REGGIE」。

被問及穿這件帽T的用意,哈里伯頓輕鬆表示,「我就只是挑件帽T穿,我喜歡在飛機上舒適一點!」記者還問他在場上似乎與部分尼克球迷對嗆,哈里伯頓還滿頭問號答「我有嗎?」一旁的透納幫腔,「那是他們先找碴的!」西亞卡姆也直言,「他們嘴砲個不停!」

