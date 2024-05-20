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NBA季後賽》溜馬超狂命中率史上最準！哈里伯頓穿「掐喉」帽T致敬米勒

2024/05/20 11:08

哈里伯頓。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今在季後賽東部次輪G7以130：109擊敗傷痕累累的尼克，繼2014年後再度挺闖進東部決賽，將與塞爾提克爭奪總冠軍戰門票。而溜馬投籃把握度超高，單場團隊命中率也創下聯盟季後賽紀錄。

溜馬上半場就火力全開，團隊投籃命中率達76.3％、猛轟70分，成為史上第一支在客場進行搶七大戰，還能在上半場至少拿70分的球隊。最終溜馬全場79投53中，投籃命中率高達67.1%，根據《Basketball Reference》指出，這是聯盟史上季後賽單場最高投籃命中率。

溜馬「新控衛之神」哈里伯頓（Tyrese Haliburton）此役攻下全隊最高26分，外帶6籃板4助攻，賽後他也讚揚板凳的貢獻，「我們是全聯盟最具深度的球隊！」溜馬板凳今天合計貢獻28分，其中以麥康諾（T.J. McConnell）的12分7助攻最為出色。

談到睽違10年重返東決，哈里伯頓表示，「印第安納州正在發生很多令人振奮的事情，我們很高興能成為這當中的一部份。」他也表示，自己和隊友透納（Myles Turner）與西亞卡姆（Pascal Siakam）都是球隊未來的一份子，也對此感到興奮。

另外，哈里伯頓賽後也換上溜馬傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）的經典「掐喉」動作圖案的帽T，此手勢源自1994年季後賽，米勒在對決尼克的天王山之戰率隊逆轉，並對全場尼克球迷比出「掐喉」動作，挑釁意味十足。先前在G2時，全場尼克球迷也對擔任球評的米勒大喊「F**K YOU REGGIE」。

被問及穿這件帽T的用意，哈里伯頓輕鬆表示，「我就只是挑件帽T穿，我喜歡在飛機上舒適一點！」記者還問他在場上似乎與部分尼克球迷對嗆，哈里伯頓還滿頭問號答「我有嗎？」一旁的透納幫腔，「那是他們先找碴的！」西亞卡姆也直言，「他們嘴砲個不停！」

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