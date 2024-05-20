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NBA季後賽》神奇逆轉秀！湯斯23分率灰狼勝金塊睽違20年再闖西決

2024/05/20 10:38

湯斯。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰狼今在西部準決賽第7戰克服最多20分落後，上演驚天逆轉秀，並在湯斯繳23分、11籃板帶領下，以98：90力退衛冕軍金塊，繼2004年後隊史第2度闖進西部決賽，將對決獨行俠。

灰狼前役狂勝金塊45分，拿下第6戰，雙方在系列賽戰成3：3平手，今天移師丹佛進行殊死戰。

金塊克服開局落後，在J.穆雷（Jamal Murray）帶領下，首節尾聲超前，第2節金塊打得依舊強勢，持續擴大領先，灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）在該節尾聲連拿5分，幫助球隊稍稍止血。前役手感不佳的穆雷今天半場豪取24分，加上約基奇（Nikola Jokic）進帳13分，前兩節打完，金塊暫時以53：38領先。

灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）則受限於對方防守，半場7投1中僅拿4分，團隊命中率也只有31.6%，打得相對艱辛。

金塊在下半場開局一度將領先擴大到20分，灰狼隨後連拿10分反擊，加上湯斯殺進殺出，雙方回到個位數差距，愛德華茲壓哨三分球，助隊在3節打完僅剩1分落後。

灰狼延續第3節氣勢在決勝節開局順利超車，但金塊持續緊咬，雙方差距維持在5分內。最後3分多鐘，灰狼替補上陣的里德（Naz Reid）挺身而出，連續得分，加上愛德華茲三分球，將領先擴大到雙位數，奠定勝基。

灰狼湯斯繳出全隊最高23分、11籃板，麥克丹尼爾斯貢獻23分，愛德華茲16分、7助攻；金塊穆雷繳出全場最高35分，約基奇34分、19籃板次之。

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