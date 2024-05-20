電競棒球12強》台北資格賽6/8展開 資格賽、小組賽於新北電競基地舉辦

ePremier12電競棒球12強 臺北資格賽。（主辦單位提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2021年起，世界棒壘球總會（WBSC）與日本遊戲廠商KONAMI積極推動WBSC eBASEBALL™: POWER PROS作為電競棒球項目。今年11月，世界棒壘球總會（WBSC）更將首次舉辦ePremier12電競棒球12強，其中臺北資格賽的最終資格賽及小組賽是由中華民國棒球協會擔任指導單位，台灣世界少棒聯盟（TLLB）主辦，都將在新北電競基地舉行。

世界棒壘球總會近日正式宣布ePremier12電競棒球12強臺北資格賽流程，包括兩場預選賽和在9月21、22日進行的最終資格賽，所有賽事將使用WBSC eBASEBALL™：POWER PROS遊戲進行，將產生兩位選手，參加首次舉辦的ePremier12電競棒球12強。

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ePremier12電競棒球12強臺北資格賽的兩場預選賽分別是6月8、9日在臺中洲際棒球場舉行的「中信兄弟POWER PROS Festival」及在7月15至21日進行的線上預選賽—「中華台北eBaseball™盃」將決定哪6名選手可以參加9月21-22日在新北電競基地舉辦舉行的最終資格賽。

2024年電競棒球賽事 日期 型式 備註 ePremier12電競棒球12強臺北資格賽 中信兄弟POWER PROS Festival 6/08-09 實體 洲際棒球場 選出1名臺灣選手參加最終資格賽 中華台北eBaseball™盃 7/15-21 線上 選出5名臺灣選手參加最終資格賽 最終資格賽 9/21-22 實體 新北電競基地 6名臺灣選手中，選出2名參加ePremier12電競棒球12強臺北小組賽 ePremier12電競棒球12強臺北小組賽 11/02-03 實體 新北電競基地 6名選手中，選出2名參加ePremier12電競棒球12強Super Round及決賽

ePremier12電競棒球12強臺北資格賽的最終資格賽，9月21-22日將在新北電競基地舉行，6名自預選賽晉級的臺灣選手將會分為兩組，每小組將進行循環賽，每小組前兩名可晉級至準決賽，爭取晉級11月ePremier12電競棒球12強臺北小組賽的2個名額。

ePremier12電競棒球12強首輪B組的臺北小組賽也將在新北電競基地舉辦，比賽將於11月2日至3日舉行。ePremier12電競棒球12強的12名參賽者中，其中6位將會被分配在臺北小組賽，其中包括2名自臺北資格賽晉級的臺灣選手，將面對4名來自世界各國的高手。臺北小組賽的前兩名選手，將可於11月下旬前往東京KONAMI創意中心，參與首屆ePremier12電競棒球12強的Super Round。

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如何晉級ePremier12電競棒球12強。（主辦單位提供）

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ePremier12電競棒球12強 臺北小組賽暨Super Round 決賽日期地點。（主辦單位提供）

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