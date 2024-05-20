NBA季後賽》「X你X的領先20分！」金塊教頭怒噴記者「蠢問題」

金塊總教練馬龍。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍金塊今以90：96不敵灰狼，系列戰3：4遭到淘汰，無緣連霸。金塊總教練馬龍（Michael Malone）賽後面對記者的提問更是耐心全無，直批記者問了「蠢問題」。

金塊此役上半場結束時以53：38領先，第三節更一度領先到20分，想不到接下來自家籃框加蓋；灰狼趁機反咬，追到僅剩1分落後，決勝結更順著氣勢一舉反超，睽違20年再度闖進西部決賽。

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賽後被記者問及，要消化這場曾經領先20分的敗仗有多困難，金塊總教練馬龍忍不住痛批，「下一個問題，天啊，球季已經結束了，就是這麼難。X你X的領先20分，球季結束了，你根本不懂，今年球季就這樣沒了，這很痛苦。」隨後不忘補上一句，「這什麼蠢問題！」

馬龍還是強調，「我不是個會找藉口的人，比較優秀的球隊終究會獲勝。金塊的球員們給了我向他們所要求的一切，儘管這個結果很難受，今晚我會高高抬起頭，走出這座球場。」

金塊當家MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）賽後也被問及，灰狼與今塊是否就此成為世仇，他表示，「對，我想他們就是組隊來擊敗我們的，基本上他們有兩位全明星，兩位年度防守第一陣容的球員。還有康利（Mike Conley），他可能是聯盟裡最被低估的球員，我愛死他了，他真的好強。」

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