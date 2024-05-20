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NBA季後賽》愛德華茲狂言幫穆雷「上手銬」！談「歐神仙、蟻人」大戰

2024/05/20 12:42

愛德華茲。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今克服最多20分的落後劣勢，在季後賽西部次輪G7完成史詩大逆轉，以98：90粉碎衛冕軍金塊，睽違20年再闖西部總決賽。灰狼一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）下半場甦醒，多次對金塊後衛穆雷（Jamal Murray）施壓，也成為灰狼逆襲的關鍵。

愛德華茲上一戰賽後曾對著金塊工作人員放話，「我們G7見，你們這些王X蛋！」然而今天開賽，愛德華茲完全不在狀況內，上半場7投1中僅得到4分。不過易籃後，愛德華茲加強防守，在該節結束前34秒製造穆雷失誤，抄截快攻灌籃，幫助灰狼追成僅剩2分落後。

穆雷此役上半場15投8中攻下24分，然而第三節受到愛德華茲防守壓迫，單節7投2中僅進帳5分，整個下半場12投5中，三分球僅7投1中。這也讓愛德華茲賽後再度口出狂言，「我幫Jamal上手銬了！」愛德華茲此役24投6中，得到16分8籃板7助攻2抄截。

談到自己今天對穆雷的防守，愛德華茲表示，「我不只擅長單一方面的事，我不是一個只會得分的傢伙，我是個無論對手的最強後衛是何方神聖，我都能把他鎖死的傢伙。我認為我在第三節和第四節，就把Jamal完全守住了。」

灰狼闖進西決將碰上獨行俠，愛德華茲表示，「我的對手將會是厄文（Kyrie Irving），所以這將會非常有趣，我期待自己能對他繳出什麼樣的表現。」厄文在今年季後賽表現出色，特別是到下半場發揮更加亮眼，且生涯關門戰的戰績來到14勝0敗，也被冠上「歐神仙」的稱號。

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