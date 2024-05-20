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中職》實力唱將歌手、球員三天接力開唱 味全「龍星大樂」嗨唱大巨蛋！

2024/05/20 12:11

味全「龍星大樂」嗨唱大巨蛋！（球團提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕味全龍獲龍迷票選最受期待的「龍星大樂」主題日，今年將首次移師臺北大巨蛋，於5月31日至6月2日盛大舉行。味全龍球團與「王道銀行」攜手合作，不僅有球迷最愛的味全龍球星與小龍女歌唱表演，更力邀蕭煌奇、戴愛玲、waa魏如萱、柏霖PoLin、舞思愛、蓋兒等實力唱將歌手登「蛋」開唱，期待為粉絲、球迷帶來誠意滿滿值回票價的精彩賽事與賽後演唱會。

今年「龍星大樂」將於主題日期間連續三天舉辦賽後演唱會。5月31日賽前與賽後，分別由聲林之王人氣王「蓋兒」與四座金曲獎最佳台語男歌手「蕭煌奇」率先開唱；6月1日周六夜，實力派歌姬「戴愛玲」和金曲歌后「waa魏如萱」接力登場；6月2日則由龍隊球員董秉軒的哥哥「柏霖PoLin」和拿莫.伊漾的姊姊「舞思愛」帶來壓軸演出。同時，「柏霖PoLin」和「舞思愛」也將擔任「龍星大樂」戰隊導師，於賽後各自率領三名味全龍球員進行歌唱大賽。參賽球員名單將於主題日前陸續公布，味全龍官方YouTube頻道也將全程直播歌唱大賽時段，並開放所有球迷透過網路參與評分，而味全龍啦啦隊「小龍女」包括林襄在內的多位成員，也將在5月31日和6月1日登台獻唱，以甜美歌聲陪伴全場球迷度過美好夜晚。

此外，6月2日賽前還有專為「王道銀行」味全龍聯名卡友舉辦的「味全龍球員＆小龍女見面會」，自即日起至2024年5月24日止，凡持味全龍聯名卡刷卡消費，凡單筆消費滿新台幣1,500元即有機會抽中參加資格，與味全龍眾球星、小龍女們近距離互動並留下珍貴合影；王道銀行董事長「駱怡君」也將擔任6月2日開球嘉賓，並特別為「龍星大樂」球員歌唱大賽準備豐盛頒獎獎項，以實際行動支持味全龍與球迷同樂！

味全龍「龍星大樂」主題日，為今年龍隊第二度在臺北大巨蛋進行的主場系列賽事，同時亦為中職傳統好戲「龍象大戰」。其中，6月1日場次目前預售票已破2萬張，有望再創除今年開幕戰外的中職例行賽票房紀錄。

味全「龍星大樂」嗨唱大巨蛋！（球團提供）

味全「龍星大樂」嗨唱大巨蛋！（球團提供）

味全「龍星大樂」嗨唱大巨蛋！（球團提供）

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