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NBA季後賽》分部決賽組合出爐 4位新天王要率隊爭冠

2024/05/20 13:07

塞爾提克塔圖姆、獨行俠東契奇、灰狼愛德華茲、溜馬哈里伯頓。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕隨著東、西部冠軍戰組合定調，NBA也進入嶄新格局，4隊核心皆為26歲以下的年輕好手，塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）、獨行俠東契奇（Luka Doncic）、灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）、溜馬哈里伯頓（Tyrese Haliburton），他們將率隊踏上爭冠征途。

過去爭冠的熟面孔詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、雷納德（Kawhi Leonard）、亞德多昆波（Giannis Antetokounmpo）都早早遭淘汰，而4年3度奪MVP的約基奇今天也在西部次輪倒下，無緣率金塊衛冕。

26歲的塔圖姆本季繳出場均24.3分、10.4籃板、5.8助攻成績，他在季後賽率領塞爾提克擊敗熱火、騎士，接下來要出戰第6種子溜馬，力爭在2022年再度挺進冠軍賽，目標重返榮耀。

25歲的東契奇場均為27.3分、9.7籃板、9.1助攻，獨行俠第6度挺進西部決賽，對手為灰狼，要尋求在2011年後重返冠軍賽，問鼎隊史第2冠。

至於24歲的哈里伯頓生涯首度打季後賽，他繳出18.8分、5籃板、8.1助攻成績單，22歲的愛德華茲有28.9分、6.2籃板、5.9助攻，兩人都將第一次踏上分部冠軍戰舞台。

詹姆斯、杜蘭特、柯瑞、雷納德、亞德托昆波。（資料照）

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