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中職》斥資400萬升級大巨蛋音響！台灣大哥大「XVlll悍將中學」眾星雲集！

2024/05/20 14:13

「XVlll悍將中學」眾星雲集賽後演唱周湯豪。（球團提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將重量級主題日「台灣大哥大XVlll悍將中學」在5月25日、26日前進臺北大巨蛋，結合音樂和運動的熱情，為悍將家人們帶來了一場前所未有的盛宴，兩天賽前邀請將前往2024巴黎奧運的台灣大哥大運動家族成員「拳擊女王」陳念琴、「桌球一姐」鄭怡靜開球，25日賽後「全能天王 周湯豪」、「影歌雙棲女神 曾沛慈」，26日賽後「金曲歌后 蔡健雅」、「金曲原民歌王 葛西瓦」熱情開唱，悍將更斥資400萬升級大巨蛋的音響、聲光設備，要帶給大家最頂級的音樂饗宴！主題日更於賽前準備５大課程豐富體驗，其中「MyMoji分身製造儀」首次與富邦悍將合作，在MyMoji App內建置富邦悍將主題球衣與嗆司曲應援舞動作，5月25日至5月26日期間限定，球迷享個人3D數位分身免費建模（價值399元），更回饋免費製作8張LINE貼圖，帶領球迷進入虛擬分身世界，一同為富邦悍將加油！

悍將中學前進台北大巨蛋，邀請同學們一起為台灣的奧運選手助威！25日 邀請台灣大運動家族「拳擊女王」陳念琴到場，出生花蓮並擁有阿美族及布農族血統的陳念琴，是台灣史上首位取得奧運女子拳擊資格的選手。今年取得2024巴黎奧運的門票，將再度為台灣出征，期待他在球場上展現勇氣與決心，為悍將投出奪冠好球！

26日則邀請台灣大運動家族「桌球一姐」鄭怡靜開球，鄭怡靜14歲便成為了台灣史上最年輕的女子成人選手，近期取得世界排名第9的佳績。她在2020東京奧運男女混合雙打獲得銅牌，近期更率領台灣女團搶下巴黎奧運的門票，26日賽前由鄭怡靜開球，讓我們一起為勝利喝彩！

悍將中學定番的賽後演唱會來到大巨蛋，要帶給大家最頂級的球賽體驗，除了擴大啦啦隊應區舞台之外，還斥資400萬建置演唱會規格等級的音響、燈光、雷射特效等設備，賽後演唱會將在場中架設陣列式音響，看台區的一、二樓也增設陣列喇叭，平衡大巨蛋各區音場，除了讓新莊大舞廳的來到大巨蛋後效果更升級，在演唱會時也能提供更完整的聽覺享受。

25日賽後由「影歌雙棲女神」曾沛慈、「全能天王」周湯豪帶來演唱！「影歌雙棲女神」曾沛慈不只在戲劇演出曾獲得金鐘獎肯定，更唱出多首膾炙人口歌曲，睽違五年再次來到悍將主場，為同學們在賽後帶來好聽的歌聲；「全能天王」周湯豪出道以來以其多元身份在樂壇上不斷發光發熱，無論是歌手、製作人還是導演，他都能給觀眾帶來驚喜，《帥到分手》更是在YouTube上獲得了超過1.2億次的觀看，周湯豪的舞台魅力將25日帶領悍將中學的同學們一起HIGH翻大巨蛋！

26日則由「金曲原民歌王」葛西瓦、「金曲天后」蔡健雅壓軸登場！排灣族創作歌手「金曲原民歌王」葛西瓦是Boxing樂團的主唱，以母語快嘴饒舌驚豔眾人，2023年以個人專輯《我這裡有一批很純的你要不要Ita》，獲得第34屆金曲獎最佳原住民語歌手獎與評審團獎，此次他將在悍將中學演出，帶來一批很純的原式金曲；四度獲得金曲獎的「金曲天后」蔡健雅，《letting go》、《beautiful love》讓大家朗朗上口，近期更跨界戲劇⾳樂設計創作，為由台灣大共同出品的台劇《不夠善良的我們》創作原創歌曲及配樂，多才多藝的TANYA這次要將好音樂帶到大巨蛋，在週日賽後與家人們度過最棒假日時光！

來到臺北大巨蛋校外教學，更要讓同學們有吃又有玩，兩日進場除了熱區贈品外，進場還有機會可以獲得卡廸那小德薯、西西里氣泡咖啡 、阿華田營養麥芽夾心餅乾等點心，全區進場球迷皆可獲得台灣大哥大家長會長提供的「MyMoji手機自拍AI建模，3D分身還可以穿上富邦悍將球衣免費製作貼圖」、「GeForce NOW 雲端遊戲服務單日白金方案免費體驗券」數量有限送完為止，另外場外還有精彩闖關活動等著大家來參加，包括「青春拍貼機」、「GeForce NOW出遊好攻略」、「MyVideo校車放映中」、「MyMoji分身製造儀」、「《特戰英豪》同班好隊友」，攤位闖關即可拿到台灣大為球迷精心準備的MyVideo周邊、特戰英豪限定小毛巾等多樣好禮，完成其中兩關體驗就能獲得本次悍將中學專屬的好學生資料夾，25日校外教學款、26日悍將校草款等你來搜集，現場還有「MyCharge充電補給站」展示攤位，實體展出充電樁，贈送充電金好禮，更多活動詳情，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

「XVlll悍將中學」眾星雲集賽後演唱蔡健雅。（球團提供）

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