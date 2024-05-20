籃球》國小聯賽落幕！北投國小締造2連霸、永平國小隊史首度封后

EBL男子組冠軍北投國小。（少年籃協提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕為期十日的112學年度國小籃球聯賽（EBL）19日於泰山體育館舉行男、女子組決賽，其中男子組臺北市北投國小在主力射手周秉桐開節個人全場15分的帶領之下，以50比37完成2連霸；至於女子組則由睽違三年再度晉級冠軍賽的臺北市南港國小對上首次打入冠軍賽的新北市永平國小，終場永平國小以41比22力退台北市南港國小，隊史首度在EBL封后。

今年共有男子組66隊、女子組39隊參賽，球員達1764人，規模相當盛大，女子組季軍賽，由皆為首度闖入四強的宜蘭縣南澳國小對上臺中市塗城國小，兩隊整場比賽互有往來，戰況相當膠著，雖然終場前41秒塗城國小一度將比數追近至1分差，但南澳國小靠著終場前7.9秒前鋒陳薇恩籃下致勝補籃，在驚滔駭浪之中以28比27獲勝奪下季軍，寫下隊史新頁。

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男子季軍戰的對戰組合，同樣首度闖入四強的高雄市龍華國小對上南投縣南光國小，前一日以4分差惜敗新北市安坑國小的南光國小，在後衛古杰穎第二節連續三記外線的加持之下，上半場打完取得22比14的領先，雖龍華國小末節把握南光國小單節僅得2分的進攻當機，在比賽終了前1分52秒將比數咬近至1分差距，可惜終場前3.7秒最後一擊未果，無緣將比賽逼入延長，終場比數33比31，由南光國小奪下男子組季軍席次。

女子組冠軍賽的部分，新北市永平國小挺過開局5比0的亂流後，打出一波21比1的攻勢，雖臺北市南港國小一路苦追，但永平國小下半場靠著優異的團隊命中率以及轉換快攻，持續將領先比數擴大，終場就以41比22擊敗南港國小，隊史首度晉級冠軍賽就順利封后。

至於壓軸的男子組冠軍賽，由尋求衛冕的臺北市北投國小對上前一日驚險闖入冠軍賽的新北市安坑國小，開賽北投國小當家射手周秉桐得分大爆發，個人連投帶切包辦全隊15分內的11分，迫使安坑國小喊出暫停，暫停過後安坑國小靠著連續外線止血，上半場比數25比19，北投國小帶著6分領先進入下半場，易籃後安坑國小雖一度將比數追近至4分差距，但北投國小在第四節打出一波12比4的高潮，一舉將比數拉開奠定勝基，終場以50比37擊敗安坑國小，完成男子組二連霸。

EBL女子組冠軍永平國小。（少年籃協提供）

教育部體育署112學年度國民小學籃球聯賽最終成績

女生組

冠軍-新北市永平國小

亞軍-臺北市南港國小

季軍-宜蘭縣南澳國小

殿軍-臺中市塗城國小

第五名-雲林縣立仁國小

第六名-臺北市北投國小

第七名-新北市忠義國小

第八名-臺東縣賓茂國小

男生組

冠軍-臺北市北投國小

亞軍-新北市安坑國小

季軍-南投縣南光國小

殿軍-高雄市龍華國小

第五名-臺北市興隆國小

第六名-臺北市天母國小

第七名-新北市永平國小

第八名-臺中市東興國小

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