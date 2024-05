帕赫斯。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇23歲菜鳥帕赫斯(Andy Pages)今日敲出本季第5轟,痛擊紅人火球男格林(Hunter Greene),帕赫斯賽後也透露近期一直在進行一些調整。

帕赫斯此役在4局下半逮中格林紅中失投的85.6英哩滑球,掃出左外野2分砲,本季第5轟出爐,幫助球隊先馳得點,這轟擊球初速104.7英哩、飛行距離357英呎。

帕赫斯全場4支1,賽後談起開轟表現時,他表示:「過去幾週我的表現很糟糕,我想每個人都看到了,我一直在與教練團一起訓練並進行一些調整,在該打席當下我只是想做出良好的揮棒。」

帕赫斯本季已出賽30場,敲出5轟、進帳16分打點,打擊三圍.265/.301/.451。

