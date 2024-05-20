體壇》賴清德總統就職提「體育部」 體育署：配合積極辦理

賴清德總統今就職演說提到將成立「體育暨運動發展部」。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕賴清德總統今就職演說提到將成立「體育暨運動發展部」，推展全民運動。教育部體育署鄭世忠署長回應，體育署自102年成立以來，已逾10年，達成階段性目標；面對國際體育運動發展潮流、台灣社經情勢變化及人民健康福祉發展，的確到了調整組織結構的最佳時機點。該署將配合行政院積極規劃辦理，期藉由組織的調整來帶動新的氣象和展望，大幅提升體育運動專業，促進全民健康，並透過體育運動強化國際能見度，適時發揮國際運動社群成員的義務和貢獻。

鄭世忠指出，成立體育暨運動發展部對於一個國家的整體發展和福祉發揮著至關重要的作用，透過努力促進身體健康、人才發展、經濟成長、社會包容、國家認同和團結，創造一個積極而充滿活力的運動環境，造福個人和整個社會。賴總統的體育政見，不僅深化現有組織之業務能量，讓體育運動成為專業分工領域，提升體育運動從業人員尊榮感，並得到國人的尊重與認同。更能有效推動運動產業多元化、提升競技運動實力及推動競技運動全民化、建立臺灣品牌國際賽事。

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透過投資體育運動人才的發展，推出優化的「黃金計畫3.0」及「優秀運動選手輔導方案2.0」，帶動臺灣的全民運動及競技運動，讓我國運動好手可以在地區、亞洲和世界運動賽事中提高競爭力，為我國帶來榮耀並培養國人尊榮感。

其次，台灣的運動產業深具潛力，所提供的就業機會、產值亦值得政府扶持。因此，在人才培育、法令配套及相關政策的作為，仍需部會級之高度，依據專業打造優質環境，搭配推動競技運動全民化與建立台灣品牌國際賽事，進一步推動運動產業多元化發展。

另外，運動是人民的權利，無論個人的背景、性別、能力或社會經濟地位如何，透過運動軟硬體設施建置，倡議並提升國人運動知能，積極營造友善運動環境，提供各族群平等參與運動的機會，讓每個人都有機會參與並體驗運動帶來的好處。不僅積極促進全民健康，也促進了社會的多元包容。

隨著科技的發展、世界各地經濟全球化，將世界緊密聯繫形成地球村，而運動是「世界通用語言」，具有獨特魅力與量能，且發展日趨多元與國際化。透過運動選手在國際賽事成績優異的表現，我國積極地申辦或辦理國際賽事，及爭取我國人士在國際體育運動組織之職位，協助台灣突破外交之困境，提高我國國際能見度，並勇於承擔國際運動組織義務和貢獻，積極促進國際運動外交願景，以運動壯大台灣影響力。

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