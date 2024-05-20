NBA》聯盟年薪Top10球員全遭淘汰 Top15只剩1位有季後賽打

柯瑞、杜蘭特、約基奇、詹姆斯、恩比德。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕今年季後賽進入新局面，年輕世代竄起，也出現聯盟中生代球員坐領高薪，卻無法幫助球隊奪冠尷尬情況。

本季聯盟最高薪為柯瑞（Stephen Curry）的5191萬美元，不過勇士在附加賽就早早出局，緊追在後的杜蘭特（Kevin Durant）為4764萬美元，所屬的太陽首輪出局，他的隊友畢爾（Bradley Beal）本季年薪也高達4674萬，排在聯盟第6。

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《HoopsHype》今天整理出本季年薪前15名的球員，在以4760萬美元排名第3的約基奇（Nikola Jokic）效力的衛冕軍金塊出局後，年薪前10名的球員已經通通遭淘汰，前15名只剩以4100萬美元排在第13的灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），還有季後賽可以打。

戈貝爾。（美聯社）

聯盟年薪Top 15球員

1. 柯瑞（勇士，5191萬）

2. 杜蘭特（太陽，4764萬）

3. 約基奇（金塊，4760萬）

3. 詹姆斯（湖人，4760萬）

3. 恩比德（七六人，4760萬）

6. 畢爾（太陽，4674萬）

7. 雷納德（快艇，4564萬）

7. P.喬治（快艇，4564萬）

7. 亞德托昆波（公鹿，4564萬）

7. 里拉德（公鹿，4564萬）

11. 巴特勒（熱火，4518萬）

12. K.湯普森（勇士，4321萬）

13. 戈貝爾（灰狼，4100萬）

14. 范維利特（火箭，4080萬）

15. A.戴維斯（湖人，4060萬）

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