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籃球》陳盈駿與傷病共存的一年結束賽季 返台先陪老婆待產

2024/05/20 15:06

陳盈駿。（啟程提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕效力於CBA廣州龍獅的後衛陳盈駿，已在4月底正式結束今年度賽季，目前已經返台，他今天表示，今年賽季一直在與傷病共存，雖經歷一些小低潮，同時是收穫最多的一年。

陳盈駿本季例行賽共出賽54場，場均貢獻12.8分、3.9籃板、6.7次助攻，另外，6場季後賽繳出場均18.3分、5.2籃板、4次助攻及3.8次抄截，總結今年度自己的表現，他說：「對我而言是有點起伏，同時又有很多收穫的一年。」

歷經傷勢恢復的低潮，陳盈駿自認在這個賽季打得較掙扎，前期球隊整合的狀況也不盡理想，「甚至覺得在競爭季後賽的席位會很不容易，經過幾次的開會、溝通，即時把團隊的默契意識調整到位，才有辦法在季末打出7連勝的成績，提前晉級季後賽。」˙

陳盈駿談到心理層面的收穫，「在心理上學習到的更多，因為要想辦法對抗自己的傷病和身體機能，加上其他隊在這個賽季開始對我嚴加看管，讓我學習到如何保持冷靜和適應高強度的對抗下，還可以在攻守兩端發揮自己的專長。」

去年聖誕節時陳盈駿與太太宣布懷孕的消息，他透過經紀公司表示，今年休賽季的規劃，目前僅安排時間好好放鬆心情，並且陪老婆待產，接下才會安排其他行程。

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