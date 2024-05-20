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中職》統一獅復古月主題日 林朝煌、曾翊誠回到台南球場與獅迷相見歡

2024/05/20 15:22

林朝煌。（球團提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年五月統一獅台南棒球場主場賽事，最後一週主題日活動，5.24~5.26連續三天與中信兄弟三連戰，首場獅子軍將推出沈默王牌潘威倫先發主投，當天賽前結合統一獅復古月主題活度，特別邀請林朝煌及曾翊誠重回台南棒球場與獅迷們相見歡。

林朝煌職棒生涯1993年～2005年曾效力俊國熊、興農牛、統一獅及中信鯨四球隊，其中1997年季中～2002年效力統一獅，加盟獅隊主要轉戰後援角色，曾在2001年拿下中華職棒救援王殊榮，退休後主要在台中西苑青棒擔任教練，培育指導過許多優秀選手其中包括胡智爲、鄭鈞仁等人。

曾翊誠，本名曾傑志，2000年以簽約金五百萬，當時最高金額加盟獅隊，初期在獅隊擔任先發角色，後續轉任中繼要角，曾在2005年勇奪中華職棒大聯盟中繼王，聊到曾翊誠勵志故事，曾因投球在投手丘上摔斷腿，經過復健努力，再次重返投手丘的勵志故事，也成為選手、球迷勵志的典範，展現不輕易放棄鱷魚精神重新再起。

5.24（五）統一獅復古月主題活動，特別邀請林朝煌、曾翊誠回到台南棒球場開出漂亮好球外，當日賽前17:20也特別舉辦「老獅話家常」見面會，邀請曾文誠擔任TALK SHOW主持人，邀請球迷一起進場同樂，感受獅子軍復古月豐富好玩的主題活動，邀請無論是哪個世代的球迷們，誠摯邀請再次回到台南棒球場，一起來回味曾經追的棒球跑的瘋狂回憶。

2024統一獅5月復古月主題賽程：

5月24日 （五） 18:35 中信兄弟vs.統一獅 活動嘉賓：曾翊誠、林朝煌

5月25日 （六） 17:05中信兄弟vs.統一獅 活動嘉賓：曾智偵

看台應援：
主隊應援：一壘區、本壘區、外野區
客隊應援：三壘區 ＊客隊官方應援團位置規劃在三壘Ｅ區1~2排

預售平台：
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