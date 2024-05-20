MLB》6連霸的國東王者地位受動搖！ 勇士傳看上光芒王牌投手

艾夫林傳出被勇士看上。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕連續6年在國聯東區稱霸的亞特蘭大勇士隊，本季戰績雖落後給分區第一，同時也是聯盟第一的費城人隊，但依舊有著26勝16敗的不俗表現。根據資深記者指出，他們有望在交易大限前強化先發輪值，其中鎖定的目標是前費城人先發投手，現效力於光芒隊的王牌投手艾夫林（Zach Eflin）。

《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）透露，勇士正在密切關注艾夫林作為交易大限前的潛在交易目標。勇士自從王牌投手史崔德（Spencer Strider）開季報銷後，就一直被認為需要先發輪值的補強。

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艾夫林生涯自2016到2022年都效力於跟勇士同分區的費城人隊，上個賽季他被光芒用隊史最高的3年4000萬美元自由市場合約網羅並投出生涯年，31場出賽投177.2局送出186K，拿下16勝，多項指標全部創下新高，季末在美聯塞揚票選獲得第6名的肯定。

艾夫林是今年光芒的開幕戰先發，整季至今仍保持健康出賽，共有10場先發，主投59.0局拿下3勝4敗，防禦率4.12，但值得注意的是，他今年雖然維持著頂尖的1.6%保送率，但被對手強擊球的比率達41.6%，三振率17.9%都低於聯盟平均，跟上季相比有所退步。

今年勇士隊的先發輪值，在少了史崔德的情況下依舊表現不俗，在美國時間週日前他們的先發防禦率為3.44，排在聯盟第10。先發當中佛里德（Max Fried）、摩頓（Charlie Morton）、塞爾（Chris Sale）與羅培茲（Reynaldo Lopez）都有優異發揮，不過有鑑於摩頓已經40歲，塞爾生涯一直都有耐投度的問題，加上羅培茲是生涯第一年擔任全職先發，勇士若在交易大限進行輪值補強，也算是合理的決策。

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