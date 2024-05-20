晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》6連霸的國東王者地位受動搖！ 勇士傳看上光芒王牌投手

2024/05/20 16:14

艾夫林傳出被勇士看上。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕連續6年在國聯東區稱霸的亞特蘭大勇士隊，本季戰績雖落後給分區第一，同時也是聯盟第一的費城人隊，但依舊有著26勝16敗的不俗表現。根據資深記者指出，他們有望在交易大限前強化先發輪值，其中鎖定的目標是前費城人先發投手，現效力於光芒隊的王牌投手艾夫林（Zach Eflin）。

《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）透露，勇士正在密切關注艾夫林作為交易大限前的潛在交易目標。勇士自從王牌投手史崔德（Spencer Strider）開季報銷後，就一直被認為需要先發輪值的補強。

艾夫林生涯自2016到2022年都效力於跟勇士同分區的費城人隊，上個賽季他被光芒用隊史最高的3年4000萬美元自由市場合約網羅並投出生涯年，31場出賽投177.2局送出186K，拿下16勝，多項指標全部創下新高，季末在美聯塞揚票選獲得第6名的肯定。

艾夫林是今年光芒的開幕戰先發，整季至今仍保持健康出賽，共有10場先發，主投59.0局拿下3勝4敗，防禦率4.12，但值得注意的是，他今年雖然維持著頂尖的1.6%保送率，但被對手強擊球的比率達41.6%，三振率17.9%都低於聯盟平均，跟上季相比有所退步。

今年勇士隊的先發輪值，在少了史崔德的情況下依舊表現不俗，在美國時間週日前他們的先發防禦率為3.44，排在聯盟第10。先發當中佛里德（Max Fried）、摩頓（Charlie Morton）、塞爾（Chris Sale）與羅培茲（Reynaldo Lopez）都有優異發揮，不過有鑑於摩頓已經40歲，塞爾生涯一直都有耐投度的問題，加上羅培茲是生涯第一年擔任全職先發，勇士若在交易大限進行輪值補強，也算是合理的決策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。